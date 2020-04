Mitroglou et Pamela Anderson, Laurent Paganelli se lâche

Dans : OM.

Homme de terrain toujours prompt à se lâcher sans retenue, Laurent Paganelli s’éclate pendant le confinement.

Entre ses vidéos où il part littéralement en vrille, et ses messages sur les réseaux sociaux, ses suiveurs ne sont pas dépaysés. Encore une preuve avec sa participation au reportage de France Football sur les maillots des clubs de foot. Ces tenues qui sont devenues légendaires ou des accessoires de mode font en tout cas toujours autant rêver, et c’est en général l’occupation principale de Laurent Paganelli après son match que d’aller gratter une ou deux tenues auprès des joueurs. Il en profite donc pour raconter une anecdote très particulière au sujet de Kostas Mitroglou.

« Mon fils ne me demande jamais de maillot. Un jour, je l’appelle, il me dit que pour son anniversaire, il veut celui de Mitroglou. Après un match de l’OM, j’interviews Mitroglou et je lui demande. Là, il me regarde et me dit : « Cela fait six mois que je suis ici, t’es le premier à me demander mon maillot » », a livré l’homme de terrain de Canal+, qui se doute que tout le monde ne s’est pas arraché le maillot du fantomatique attaquant grec de l’OM. Mais, toujours à Marseille, la palme du maillot le plus original n’est pas encore trouvée.



« J’ai aussi celui de Pamela Anderson. Je parle avec Adil Rami, je lui demande un maillot. Il me répond qu’il l’a déjà donné il y a 15 jours. Je le lui dit ‘non, je veux le maillot de Pamela Anderson’. Quinze jours après, il m’envoyait le maillot rouge d’Alerte à Malibu », a livré un Laurent Paganelli qui n’a pas encore mis ce maillot dans ses vidéos, même si ça ne saurait tarder connaissant le personnage…