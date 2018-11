OM : MacHardy découpe Garcia, un looser et un chouineur à l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Alors qu’il a envoyé l’OM en finale de l’Europa League l’an passé, Rudi Garcia ne parvient pas à faire l’unanimité chez les supporters.

Et ce n’est pas avec le début de saison assez irrégulier de son équipe que l’ancien coach du LOSC va retourner l’opinion. Journaliste pour RMC Sport et accessoirement supporter de l’Olympique de Marseille, Jonathan MacHardy ne s’est pas gêné pour vivement critiquer l’entraîneur phocéen. Selon le chroniqueur de l’After Foot, l’OM ne progressera pas tant que Rudi Garcia, qui ne s’impose jamais face aux gros depuis le début de sa carrière, reste en place.

« L’OM ne progressera plus avec Rudi Garcia. C’est le roi des excuses, il ne se remet jamais en question. Son image de pleureuse, cela ne peut pas coller avec l’Olympique de Marseille ! D’ailleurs, c’est à cause de ça qu’à Rome, les gens ne pouvaient plus le voir à la fin. De plus, j’ai la douloureuse impression que Garcia utilise l’OM pour se mettre en avant personnellement, ce n’est pas quelque chose qui fait grandir le club. Sur le jeu, je trouve que le contenu des matchs de l’Olympique de Marseille est très décevant, alors qu’il a des joueurs de qualité à disposition. Le style Garcia, ça marche contre les petites équipes. On l’a vu à Lille, on l’a vu à Rome et on le voit à Marseille » a regretté Jonathan MacHardy, qui ne semble pas apprécié grand-chose chez Rudi Garcia. Mais dont on n’osera pas remettre en cause l’objectivité…