Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite a vraiment tout prévu

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que l'OM attend la signature définitive de Roberto de Zerbi, le club phocéen doit aussi patienter pour savoir quelle enveloppe il aura pour son mercato. L'Arabie Saoudite va jouer un rôle décisif pour Marseille et la Ligue 1.

Vincent Labrune, ancien président de l'OM et désormais patron de la Ligue de Football Professionnel, l'a reconnu devant la commission sénatoriale qui étudie le financement du foot français, l'absence d'accord pour les droits de diffusion de la Ligue 1 était un énorme problème. Et le temps qui passe fait monter l'angoisse, les 18 clubs de l'élite ayant besoin de l'argent de la chaîne ou des chaînes qui retransmettront le Championnat de L1 à compter du 16 août. Pour sauver la Ligue 1, certains sont persuadés que la vente de l'Olympique de Marseille peut relancer l'intérêt pour la compétition et donc l'appétit des diffuseurs. Car c'est une évidence, l'OM est avec le PSG le club qui génère les plus grosses audiences. Pour Thibaud Vézirian, il est clair que grâce à la cession du club de Frank McCourt qu'il annonce depuis trois ans et demi, la Ligue 1 peut respirer, sinon, ce sera non pas droit au but, mais droit dans le mur.

La Ligue 1 et l'OM sauvés en même temps

Vente OM : L’Arabie Saoudite a pris les commandes du club https://t.co/3BR2I7pXug — Foot01.com (@Foot01_com) June 28, 2024

Et le journaliste d'Entrevue de préciser comment la vente de l'OM et celle des droits TV sont intimement imbriqués. « S’il n’y a pas ce consortium d’entreprises qui officialise la reprise de l’Olympique de Marseille, le football français va complètement dans le mur. Il n’y aura plus de moyens financiers, le président de Montpellier a déjà parlé de licenciements de certains salariés car les droits TV ne sont pas à la hauteur et qu’on fonce vers la faillite. A l’inverse, s’ils arrivent (Ndlr : le consortium mené par l’Arabie Saoudite), ce sont les rois, les sauveurs...et ils ont l’oeil sur tout cela depuis CVC. Cela a été prouvé publiquement puisque cela a été dit par des Sénateurs, ce n’est pas moi qui le dit. La situation est telle qu’on attend avec plusieurs confirmations (...) Sans l’OM, tout va dans le mur », a expliqué Thibaud Vézirian, qui voit dans tout cela la confirmation qu'il avait raison avant tout le monde.