OM : Luiz Gustavo va finir par péter un plomb

Dans : OM, Ligue 1.

Véritable cadre du vestiaire marseillais, Luiz Gustavo fait partie des patrons grâce à son expérience, sa justesse dans le jeu et son comportement irréprochable.

C’est pour cela qu’il est aussi apprécié par les supporters, qui espèrent bien que ce sera le « gros salaire » du club qui ne sera pas vendu cet été. En attendant, le Brésilien vit une préparation extrêmement difficile et ne cache plus son agacement. Celui qui était arrivé en première ligne en compagnie d’André Villas-Boas lors de la première séance d’entrainement à Marseille, rêve de mettre un peu d’ordre dans la maison marseillaise. Mais sur le terrain, l’ancien du Bayern Munich déplore le manque de renforts et le faible niveau affiché lors des premiers matchs.

Et selon L’Equipe, le comportement extra-sportif de ses coéquipiers « l’agace » au plus haut point. Ainsi, après l’humiliation face aux Glasgow Rangers avec une défaite 4-0, l’OM a beau avoir eu quelques circonstances atténuantes, voir des joueurs relativiser cette « performance » et immédiatement aller parader sur les réseaux sociaux comme si de rien n’était fait halluciner le milieu de terrain. De quoi installer une certaine lassitude et laisser Luiz Gustavo regarder ce qu’il se passe sur le marché des transferts ? Pour le moment, absolument rien, tant son salaire a fait fuir les rares prétendants dernièrement.