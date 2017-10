OM : Luiz Gustavo, un soldat de l'ombre qui fait saliver ce flop

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

C'est officiel depuis jeudi soir, Luiz Gustavo ne sera pas suspendu pour la réception du PSG le 22 octobre prochain au Vélodrome, la commission de discipline n'ayant suspendu que pour un match le joueur de l'OM suite à son expulsion face à Nice. Une décision que fait le bonheur du staff et des supporters de l'Olympique de Marseille, le joueur brésilien arrivé cet été de Bundesliga ayant déjà montré ce qu'il pouvait apporter au club phocéen.

Sans crier au génie, Luiz Gustavo fait bien ce qu'il a à faire. Et s'exprimant sur ce dernier, Alou Diarra, éphémère joueur de l'OM, avoue qu'il adore ce genre de footballeur qui brille tout en ne tirant pas la couverture à lui. « L’OM aura besoin de Luiz Gustavo contre le PSG. Depuis son arrivée, il apporte beaucoup de sérénité. Et beaucoup d’équilibre. Ca se ressent quand il ne joue pas. J’aime bien sa lecture tactique, ses interventions tranchantes. On sent que c’est un joueur de devoir, de l’ombre, qui fait énormément de travail pour le bien de l’équipe. J’admire les joueurs comme ça », a confié, sur SFR, Alou Diarra, visiblement sous le charme de Luiz Gustavo.