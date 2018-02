OM : Luiz Gustavo prévient Thauvin en cas de départ au mercato

Dans : OM, Ligue 1.

De plus en plus fort sous le maillot de l'Olympique de Marseille cette saison, Florian Thauvin a reçu de jolis compliments de la part de Luiz Gustavo.

Il est l'homme fort de la saison du côté du club phocéen, où il vit actuellement l'apogée de sa jeune carrière. Joueur à tout faire, Florian Thauvin a déjà marqué 15 buts et délivré 10 passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1. Seul Neymar, la grande star du PSG, peut le concurrencer avec ce double-double statistique. Au top de sa forme en 2018, sachant qu'il est le Français le plus important pour son équipe dans les cinq grands championnats européens, l'attaquant de 25 ans n'en finit plus d'impressionner le football français. Et même au sein de son vestiaire, puisque Luiz Gustavo est bluffé par son coéquipier.

« C'est un joueur très dangereux pour l'équipe adverse car il sait profiter de chaque opportunité. Il n'a pas besoin de beaucoup de tentatives pour marquer un but ou faire une passe décisive. Ce qui fait de lui un joueur différent, avec un niveau bien plus élevé que la moyenne. Mais évidemment, comme chaque joueur, on peut encore tous s'améliorer. C'est un ami à moi, je l'apprécie beaucoup. J'espère qu'il continuera encore longtemps avec nous à Marseille. Mais s'il nous quitte un jour vers un autre championnat, j'espère qu'il prendra bien conscience de ce qui l'attend, qu'il comprendra ce qu'il doit faire pour aider sa nouvelle équipe, qu'il pourra jouer aussi car pour garder un tel niveau de jeu, il doit continuer à être sur le terrain. Et pour avoir du temps de jeu, il devra bien écouter ce qu'on lui dit, mais il est très intelligent et donc capable de réussir ailleurs », a avoué, sur RMC Sport, le milieu de terrain brésilien, qui dresse donc des louanges à Thauvin tout en lui glissant un précieux conseil s'il venait à quitter pour la deuxième fois l'OM en fin de saison dans un transfert potentiellement historique pour Marseille.