OM : Luiz Gustavo et Marseille, ça sent le divorce au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Encore indiscutable il y a quelques mois à l’Olympique de Marseille, Luiz Gustavo est désormais un simple remplaçant aux yeux de Rudi Garcia dans la cité phocéenne. Incroyable quand on repense à la saison extraordinaire du Brésilien l’an passé, mais le football est ainsi fait que Maxime Lopez et Morgan Sanson ont désormais les faveurs du technicien français. Une situation qui agace le vice-capitaine de l’OM, lequel semble traîner son spleen dans le vestiaire ces dernières semaines. Une version confirmée par Bastien Cordoleani, chroniqueur pour Le Phocéen.

« Pas de soucis grave c'est juste l'histoire d'un homme qui a mal vécu l'automne et qui va surement nous quitter cet été. Mais suffisamment pro pour finir la saison correctement. J'ajoute aussi que son spleen n'est même pas dissimulé, plus d’affinités avec Thauvin du mal à apprécier Strootman etc etc ... Il est loin le temps des "il Primo" sur Twitter avec Lopez et Thauvin ... mais c'est la vie (…) C'est le club qui est la priorité » a lâché le chroniqueur, un brin nostalgique du temps où Luiz Gustavo était adulé au Stade Vélodrome. Même si l’histoire n’est peut-être pas encore terminée entre le Brésilien et Marseille au vu de la fin de saison excitante qui attend l’équipe de Rudi Garcia.