OM : Luis Henrique une arnaque à 8ME, Pablo Longoria tousse

Renfort estival signé par Pablo Longoria, Luis Henrique avait déjà été martyrisé verbalement par André Villas-Boas, qui se demandait comment l'OM avait signé un joueur avec ce profil. Et le jeune joueur brésilien prend encore une bonne charge.

Déjà en quête de renforts offensifs lors du dernier marché estival des transferts, l’Olympique de Marseille avait dépensé 8ME à la demande de Pablo Longoria afin de faire signer Luis Henrique présenté comme une pépite brésilienne à même de marquer but sur but sous le maillot de l’OM. Mais début décembre, André Villas-Boas avait été cash au moment d’évoquer la situation de Luis Henrique, dont il avait validé la venue. « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté, car Luis Henrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position », avait reconnu l’ancien entraîneur du club phocéen, dans des propos plutôt cruels pour l’attaquant de 19 ans. Peu utilisé par AVB, Luis Henrique devra compter sur un peu plus de mansuétude de la part de Jorge Sampaoli pour espérer faire carrière à l’Olympique de Marseille où il a encore 4 ans de contrat.

Luis Henrique, une blague à 8ME pour l’OM

Luis Henrique part cependant de loin, car pour Manuel Amoros, le jeune attaquant n’a pas du tout le niveau pour porter le maillot de l’OM. « Je m’excuse, mais Luis Henrique n’est pas le meilleur joueur brésilien qu’on ait pris quand même. Le peu qu’on l’a vu, est-ce qu’on a pu déceler quelque chose d’intéressant ? Il paraît qu’il est costaud, qu’il va vite, techniquement, vous l’avez vu? Il ne fait que des mauvais contrôles et tu l’as acheté quand même 8 millions d’euros. À ce prix-là, dans les pays de l’Est, tu peux prendre deux-trois joueurs qui t’apporteront davantage que ce gamin-là. C’est le plus mauvais Brésilien qu’on ait pris, voilà. Tu crois que si c’était une pépite brésilienne, il n’y aurait eu que Marseille dessus ? Il faut arrêter. Ce n’est pas un joueur qui deviendra bon. Il n’est pas fait pour l’Olympique de Marseille », a lancé, sur FootballClubdeMarseille, l’ancien défenseur de l’OM, aussi efficace dans ses tacles verbaux qu’il l’était sur les terrains de football.