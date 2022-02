OM : Luis Henrique dénoncé à Marseille

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Titularisé sur le côté gauche mardi à Lyon (défaite 2-1), Luis Henrique a rendu une copie largement insuffisante. L’ailier de l’Olympique de Marseille ne parvient pas à faire la différence et souffre, selon Walid Acherchour, d’une vision du jeu décalée…

Encensé pour les récentes démonstrations de son équipe, Jorge Sampaoli est cette fois la cible de nombreuses critiques après la défaite des siens à Lyon. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a pas su répondre au changement tactique de son homologue Peter Bosz. Et a tardé à lancer son attaquant Arkadiusz Milik, alors que Luis Henrique était à la rue. L’ailier brésilien n’est toujours pas capable de faire des différences sur son côté gauche. Sans parler de ses mauvais choix soulignés par le journaliste Walid Acherchour.

⏳ « Luis Henrique regarde le match sur MyCanal, il voit tout 25 secondes après tout le monde ! » - @walidacherchour pic.twitter.com/vB1AKuKYkJ — Le Club des 5 (@LeClubDes_5) February 1, 2022

« Luis Henrique a 20 ans, il peut progresser, on le lui souhaite. Mais pour moi, c'est un handicap, a lâché le chroniqueur du Club des 5. Je trouve que c'est miraculeux de voir l'OM gagner contre Lens (0-2) la semaine dernière, avec tout ce qu'il a vendangé. Quand je dis "vendanger", ce ne sont pas des occasions de but. Ce sont des avants-dernières passes, le temps pour créer le décalage, une frilosité dans tout ce qu'il entreprend ! » Compte tenu de la philosophie de Jorge Sampaoli, cette timidité plombe les Marseillais.

« Le jeu de l'OM, quand Milik n'est pas là, est ultra dépendant des deux ailiers Ünder et Luis Henrique, a expliqué le journaliste. Reprenez le match contre Montpellier (2-3) en début de saison. Regardez comment l'OM attaque sans Milik avec Payet qui vient dézoner, ce milieu qui aspire les défenseurs centraux et les latéraux, et qui permet aux ailiers de plonger avec des passes en diagonale de Guendouzi ou Payet pour tuer le système défensif adverse. Mais avec Luis Henrique, c'est impossible ! »

Bientôt éclipsé par Bakambu ?

« Tous ses appels ne sont pas tranchants. Techniquement, c'est très compliqué. Et il voit tout 25 secondes après tout le monde ! En fait, il regarde le match sur MyCanal ! Le nombre de situations en première période qu'il gâche par un manque de compréhension foot... Ce n'est même pas Mohamed Salah qu'il faut, c'est juste un mec un peu au-dessus qui comprend ce que Sampaoli veut dans ce système. Sur la première période à Lyon, ça doit faire 2-0 facile, le match est plié », a estimé Walid Acherchour, pas tendre avec celui qui pourrait devenir la doublure de la recrue Cédric Bakambu.