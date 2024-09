OM ‍: Luis Henrique cartonne, il demande des excuses ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Homme fort de ce début de saison avec Mason Greenwood, Luis Henrique est sur un nuage et tout l'OM en profite. Quel changement par rapport à ses débuts à Marseille, où le Brésilien s'était fait incendier.

Quatre matchs disputés, trois buts et trois passes décisives, et si Pablo Longoria avait raison ? Lors de sa présentation en septembre 2020, Luis Henrique avait été présenté comme un futur grand du football européen en raison de ses qualités qui avaient impressionné le président de l’OM. Pendant longtemps, cela a été très difficile à voir avec des mois passés sans convaincre, sans réussite et sans vraiment s’intégrer à la discipline et aux exigences de la Ligue 1. Son retour au Brésil du côté de Botafogo lui a fait le plus grand bien, et le Brésilien avait déjà bien terminé la saison dernière avec l’OM. Le club provençal, qui regardait attentivement en cas d’offre pour son ailier, a finalement vu Roberto De Zerbi en faire son titulaire sur les premiers matchs, et avec quelle réussite.

L'Olympique du Brésil

😍🚀🇧🇷 La merveille de Luis Henrique en lucarne pour le 2-0 !#OMOGCN #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/on810rfpoW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 14, 2024

Désormais prolongé jusqu’en juin 2028, Luis Henrique s’éclate et empile les buts, dont celui magnifique inscrit contre Nice ce samedi. « Cela faisait longtemps que j'attendais un tel but. On n'arrête pas de me dire de tirer, tirer, tirer, même Leo me l'a encore répété avant la rencontre... Alors j'ai tiré ! Je suis fier d'être ici, avec le public marseillais, avec les supporters », a livré le Brésilien après son match contre les Aiglons, même si le soutien des supporters n’a pas toujours été au rendez-vous. Souvent sifflé et critiqué par le passé, l’ailier de 22 ans a réussi à inverser la tendance. Après son but contre Nice, le commentateur Karim Attab qui oeuvre pour la radio Maritima, n’en pouvait plus. « Joga Bonito, c’est l’Olympique du Brésil ».

Et sur les réseaux sociaux, certains avalent leur chapeau. « Alors que peu de supporters croyaient encore en lui, l’ailier brésilien a convaincu l’ensemble des supporters en se montrant enfin décisif », souligne La Minute OM. « On a prêté Luis Henrique à Botafogo, ils nous ont rendu Pelé », « 95 % de la communauté lui a craché dessus, je demande des excuses à tous ceux qui ont descendu mon poulain », a même livré un fan de la première heure, avec des captures d’écran de nombreux messages de supporters de l’OM qui « n’avaient jamais vu un joueur aussi nul que Luis Henrique ».

Passer d’un extrême à l’autre, c’est le lot du football et surtout à Marseille, où désormais on voit même Luis Henrique mettre Vinicius Junior sur le banc de la Seleçao…