OM : Luca Zidane prêt à succéder à Steve Mandanda

Actuellement en D2 espagnole, Luca Zidane ne cache pas son intérêt pour la Ligue 1 et il ne masque pas non plus son désir de porter un jour le maillot de l'Olympique de Marseille.

Agé de 22 ans, Luca Zidane est né à Marseille, et le fils de Zizou n’a pas oublié ses racines provençales. Même s’il n’a jamais réellement vécu dans la cité phocéenne, suivant son père dans sa carrière, le jeune gardien de but garde toujours un regard attentif aux performances de l’Olympique de Marseille. Au point même de penser pouvoir porter un jour le maillot de l’OM, ce que Zinedine Zidane n’a jamais fait. Actuellement au Rayo Vallecano, où il est arrivé libre au dernier mercato estival, Luca Zidane évolue en D2 espagnole et tente de s’imposer dans les buts d’un club qui veut remonter en Liga, mais aura du mal à le faire cette saison. S’exprimant sur FootMercato, le fils de l’actuel entraîneur du Real Madrid ne le cache pas, il est toujours branché sur le football français et il n’a pas oublié ses racines.

Au moment où la carrière de Steve Mandanda tire doucement mais surement vers sa fin, Luca Zidane envoie courtoisement son CV à Pablo Longoria, au cas où l’OM se mettrait immédiatement en quête d’un gardien de but. « Je regarde régulièrement le football français, et j'aime beaucoup. Je suis très attentif au déroulement de la Ligue1 (…) Revenir dans le pays dans lequel tu es né, ce serait bien, surtout si c'est l'Olympique de Marseille, club de la ville où je suis né et d'où vient ma famille. C'est un club historique, l'un des meilleurs en France, avec un public très exigeant. J'aimerais bien pouvoir jouer là-bas un jour », a reconnu le portier de 22 ans. Un gardien de but avec le maillot floqué « Zidane » au Vélodrome, cela aurait de la gueule, même si les dirigeants marseillais ont probablement d’autres idées.