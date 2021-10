OM : Luan Peres doublement choqué à son arrivée en France

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria a réalisé un très joli coup au mercato estival en s’attachant les services de Luan Peres pour moins de 5 millions d’euros.

Les dirigeants du FC Santos ne voulaient pas se séparer de Luan Peres, qu’ils considéraient comme leur meilleur défenseur central. Mais le Brésilien de 27 ans a été convaincu par le discours de Jorge Sampaoli, un coach qu’il connait pour avoir déjà évolué sous ses ordres par le passé. Titulaire indiscutable à l’Olympique de Marseille, Luan Peres ravit les supporters phocéens grâce à sa grinta et son style de jeu très audacieux en dépit de son poste. Cela étant, l’histoire n’est pas encore rose entre Luan Peres et la ville de Marseille.

Et pour cause, Luan Peres a déjà vécu deux incidents traumatisants en seulement trois mois en France. Le premier concerne l’envahissement de la pelouse à Nice et les bagarres qui ont suivi. Avec Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi, le défenseur brésilien faisait partie des trois joueurs de l’Olympique de Marseille ayant été blessés dans les échauffourées avec des marques de strangulation importantes. Dans une interview accordée à La Provence avant la réception du FC Lorient à l’Orange Vélodrome, l’ex-défenseur du FC Santos est revenu sur les incidents marquants de l’Allianz Riviera.

Luan Peres choqué par son cambriolage

« Le premier incident difficile concerne le terrain, c’est le match Nice-OM, ce sont des choses qui arrivent » regrette Luan Peres, qui a néanmoins été beaucoup plus choqué par le cambriolage dont il a été victime en marge de la rencontre entre Marseille et Bordeaux à la mi-août. « En revanche, le cambriolage a été plus difficile. On est toujours préoccupé, on se demande ce qui va se passer, si ça va se reproduire. C'est difficile à vivre. On a désormais renforcé le système d'alarme et la sécurité de la maison, on est plus à l'aise. J'ai la chance d'avoir mon épouse à mes côtés, ce qui est très positif pour mon moral » a lancé Luan Peres, qui souhaite se concentrer à 100 % sur le football et non sur de possibles incidents dans sa vie privée.

Sur un plan purement sportif en revanche, tout roule pour Luan Peres, titulaire dans une équipe qui tourne bien en ce début de saison malgré un ralentissement avant la trêve internationale. Conscient du groupe de qualité qui constitue l’effectif de l’Olympique de Marseille, le défenseur brésilien ne cache pas ses ambitions et avait avoué il y a quelques semaines qu’il aimerait beaucoup être en mesure de titiller le Paris SG pour le titre de champion de France. « Il y aura deux confrontations directes, ce n’est donc pas impossible d’être champion. On peut prendre exemple sur Bruges, où j’ai joué (en 2018-2019, NDLR), et qui, si on devait choisir un gagnant lors de ce match face au PSG, aurait même mérité de l’emporter » avait lancé Luan Peres en conférence de presse. Un état d’esprit de compétiteur que les supporters de l’OM sauront apprécier à leur juste valeur.

Une valeur marchande qui explose au mercato

Quoi qu’il en soit, il est certain que Pablo Longoria a réalisé une très belle trouvaille avec le recrutement de Luan Peres pour moins de 5 millions d’euros. Une bonne pioche sportivement mais aussi économiquement. Car l’Observatoire du Football estime maintenant que la valeur marchande de Luan Peres a explosé grâce à ses premiers mois convaincants à l’Olympique de Marseille. Les chercheurs suisses valorisent à ce jour l’ex-défenseur du FC Santos entre 7 et 10 millions d’euros. Autant dire que pour Marseille, qui a signé Luan Peres jusqu’en juin 2025, il s’agit d’un très joli coup sur le marché des transferts.