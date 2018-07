OM : Lopez n'est pas Thauvin et le rappelle gentiment à Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Comme beaucoup d’autres entraîneurs en ce moment, Rudi Garcia doit composer avec plusieurs absences pour la préparation de l’Olympique de Marseille.

Sans compter les champions du monde Steve Mandanda, Adil Rami et Florian Thauvin, toujours en vacances, certains joueurs ont dû passer par la case infirmerie. On pense notamment à Lucas Ocampos, sérieusement blessé à la cheville. Résultat, le coach olympien a dû utiliser l’attaquant Valère Germain ou encore Maxime Lopez sur un côté, ce qui n’est évidemment pas leur poste préféré. L’habituel milieu relayeur y va sans broncher, mais en espérant que Garcia ne soit pas trop exigeant.

« J'arrive à m'adapter. Comme je l'ai toujours dit, à 20 ans, je n'ai pas le droit de répondre au coach que je ne veux pas jouer à tel ou tel poste. Je donne le meilleur là où il me met et je continue d'apprendre, a réagi le minot dans La Provence. Numéro 6 ou milieu gauche, c'est différent, ça me sert beaucoup de m'y adapter. Sur les côtés, on défend avec le latéral, à deux contre deux, beaucoup de sprints, pour défendre ou attaquer. »

Lopez ailier, oui mais...

« On a vu avec Flo (Thauvin) qu'il faut y être décisif, c'est ce qui me manque. Mais à chacun ses caractéristiques, moi, je ne vais pas demander quarante ballons dans la profondeur, a prévenu le milieu au profil de numéro 10. Mais je peux décrocher, revenir dans le coeur du jeu, permuter, centrer. Je ne vais pas accélérer sur cinquante mètres mais jouer dans les petits espaces. » Autant dire que Lopez a hâte de voir Thauvin et Ocampos revenir...