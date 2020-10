OM : Cuisance à Marseille, un bras de fer McCourt-Bayern

Dans : OM.

Dans le cadre du transfert de Bouna Sarr au Bayern Munich, l’Olympique de Marseille souhaite récupérer Michaël Cuisance.

Le Français de 21 ans est très intéressé par la perspective de poursuivre sa carrière à l’OM et d’y disputer la Ligue des Champions, probablement dans la peau d’un titulaire. Certes, la concurrence sera rude en Provence avec Morgan Sanson, Boubacar Kamara, Valentin Rongier ou encore Pape Gueye et Kevin Strootman. Mais le champion d’Europe 2020 avec le Bayern Munich a confiance en lui, et estime avoir les qualités pour s’imposer comme un titulaire à Marseille. Une chose est certaine, il souhaite signer à l’OM, où André Villas-Boas le désire depuis le début du mercato. Preuve que l’opération est très bien engagée, Michaël Cuisance a posé le pied à Marseille dimanche soir aux alentours de 23h30, et sa visite médicale est prévue ce lundi matin.

Les détails financiers du deal entre le Bayern Munich et l’Olympique de Marseille restent toutefois à définir. Et pour cause, L’Equipe affirme que le champion d’Allemagne aimerait boucler un prêt avec option d’achat automatique pour Michaël Cuisance à Marseille. Une option qui enchante certainement les supporters marseillais, mais qui doit tout de même être validée par Frank McCcourt. Selon le quotidien national, le propriétaire américain de l’OM privilégie un prêt avec option d’achat non-automatique, histoire de ne pas avoir à intégrer dès maintenant ce transfert dans les comptes de l'Olympique de Marseille, lesquels ne sont pas dans une forme..olympique. Il est bien précisé que cette ultime requête de Frank McCourt ne devrait pas empêcher le deal de se finaliser, mais une renégociation des termes de l’accord initialement trouvé entre Pablo Longoria et le Bayern Munich semble nécessaire afin de convaincre pleinement le boss de l’Olympique de Marseille de valider cette opération.