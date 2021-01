OM : Longoria veut Lucien Favre au plus vite à Marseille !

Dans : OM.

En fin de contrat dans six mois, André Villas-Boas ne devrait pas se voir proposer de prolongation de contrat à l’OM.

En grande difficulté depuis la fin de l’année 2020, l’entraîneur portugais a publiquement évoqué un potentiel départ à plusieurs reprises. Néanmoins, il semblerait que l’intention des dirigeants olympiens ne soit pas de virer André Villas-Boas, dont le licenciement et celui de ses six adjoints coûterait entre 4 et 5 ME à Frank McCourt. En revanche, Pablo Longoria surveille avec une grande attention le marché des entraîneurs dans l’optique de la saison prochaine. Et tandis que le nom d’Ernesto Valverde a été murmuré en Espagne, la priorité du directeur sportif de l’OM se nommerait plutôt Lucien Favre, à en croire les informations livrées par Geoffroy Garétier sur l’antenne de Canal + Sport.

Le journaliste croit savoir que Pablo Longoria partage totalement la vision de Lucien Favre, sans club depuis son départ du Borussia Dortmund il y a quelques semaines. « La question en ce moment, vu la crise sportive que traverse l'OM est le maintien de Villas-Boas (...) Pablo Longoria, le directeur sportif de l'OM, veut faire venir le plus vite possible Lucien Favre. On rappelle qu'il est libre car il a été licencié de Dortmund en décembre, il connaît bien la Ligue 1. Selon mes informations, il y aurait une différence d'appréciation entre Longoria et le président Eyraud concernant l'aspect financier, car limoger Villas-Boas coûtera des indemnités et Eyraud veut attendre la fin de la saison » a-t-il indiqué au micro de la chaîne cryptée.

Reste que cette piste ne sera pas simple à boucler pour Marseille, en premier lieu car le technicien suisse ne devrait pas faire d’un retour en Ligue 1 une priorité. Il y a quelques semaines, dans l’émission « L’After Foot » sur RMC, le spécialiste du football allemand Polo Breitner révélait notamment que Lucien Favre n’avait pas gardé un souvenir impérissable de son expérience à Nice, le mode de vie méditerranéen ne lui convenant que très peu. Il sera maintenant intéressant de voir si Pablo Longoria, très persuasif au vu des nombreux mouvements de l’OM lors du mercato hivernal, parviendra à convaincre Lucien Favre de s’engager à Marseille grâce à un projet sportif clair, ambitieux et sans doute basé sur un effectif relativement rajeuni comme le prouvent les arrivées dans les six derniers mois de Cuisance, Balerdi, Gueye, Luis Henrique, Lirola ou encore Tongya…