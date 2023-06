OM ‍: Longoria trahi, Igor Tudor à un pas de la Juventus ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Son départ de l’OM étant acté, Igor Tudor pourrait rebondir à la Juventus Turin, en cas de licenciement de Massimiliano Allegri.

Présent jeudi en conférence de presse à deux jours du déplacement de l’Olympique de Marseille à Ajaccio, Igor Tudor a officialisé son départ. Présent au côté du président Pablo Longoria, l’entraîneur croate a confié qu’il quittait Marseille pour des raisons privées et professionnelles. L’ancien coach du Hellas Vérone a toutefois tenu à préciser qu’il n’avait aucun accord avec un autre club pour le moment.

La Une de Tuttosport ce vendredi : "Igor #Tudor fait un pas vers la Juve" après son départ de l'#OM, il est le premier choix en cas de départ de Max Allegri 📰 pic.twitter.com/w3X5FZs2Du — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 2, 2023

« J'ai pris cette décision pour des raisons privées et personnelles. Je ne m'en vais pas parce que j'ai un accord avec un autre club ou que je me suis disputé avec quelqu'un » a promis Igor Tudor devant les médias. Faut-il le croire ? Le doute est bien présent car l’intérêt de la Juventus Turin pour le futur ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille est bien réel. Dans son édition du jour, Tuttosport consacre d’ailleurs sa Une au Croate, grand favori pour occuper le banc de la Juventus Turin la saison prochaine et qui a fait « un pas » vers le club italien en annonçant jeudi son départ de Marseille.

Tudor grand favori pour le banc de la Juventus

Pour le média italien, Igor Tudor a 25 % de chances de rejoindre la Juventus Turin la saison prochaine contre 30 % pour Massimiliano Allegri, 20 % pour Thiago Motta et 15 % pour Sergio Conceiçao. Autant dire qu’en annonçant son départ de l’OM jeudi, Igor Tudor savait exactement ce qu’il faisait. Le Croate veut s’imposer légitimement comme le grand favori à la succession de « Max » Allegri. Reste que pour l’heure, le départ du technicien italien n’est pas encore une certitude à la Juve. Igor Tudor joue donc à la roulette russe au risque d’avoir perdu l’OM et de ne pas être appelé pour entraîneur la Vieille Dame. Le Croate aurait alors tout perdu…