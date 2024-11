OM ‍: Longoria surcoté, le clan Tapie n’est pas dupe

Dans : OM.

Depuis sa lourde défaite dans le Classique (0-3) le mois dernier, l’Olympique de Marseille a perdu ses ambitions de titre en Ligue 1. De son côté, Laurent Tapie n’a jamais cru l’effectif composé par Pablo Longoria capable de rivaliser avec le Paris Saint-Germain.

L’Olympique de Marseille est brutalement redescendu sur terre. Après un début de saison prometteur, les hommes de Roberto De Zerbi ne cachaient pas leurs ambitions de titre en Ligue 1. Du moins jusqu’à la gifle infligée par le Paris Saint-Germain au Vélodrome en octobre dernier. Laurent Tapie, lui, n’a pas attendu ce Classique pour dresser un constat sans appel sur l’effectif marseillais.

"Quand vous finissez 9e avec le deuxième budget de France, on ne peut pas dire que vous êtes bons. Espérons que cette année, il fasse 2e et là, il sera à son vrai niveau"



« Je suis plus tempéré que les supporters, je m'enflamme moins facilement, a comparé le fils de l’ancien président Bernard Tapie sur BFM Marseille. C'est très difficile d'être supporter parce que l'amour déborde le cerveau. C'est plus fort que soi, on analyse avec son coeur, avec son espoir. Il suffit de gagner deux, trois matchs pour tout de suite imaginer qu'on sera champions de France. On n'a pas l'effectif pour être champions de France, moi je ne fais pas de rêves que je sais inaccessibles. Il y a encore un écart réel entre l'OM et le PSG et on l'a vu lors du match. On perd 3-0, certes avec un carton rouge, mais avant même le carton rouge il y avait 75% de possession pour le PSG… »

A ses yeux, cette déroute ne ternit pourtant pas le travail du coach Roberto De Zerbi. « Je trouve que l'entraîneur a l'air de faire un bon boulot, il y a quand même une équipe pas mal, a-t-il commenté. Il faut qu'on vise la deuxième place, ce serait bien, on ferait la Ligue des Champions. C'est très dommage que l'OM n'y soit pas cette saison et c'est même anormal. Espérons que l'OM revienne en Ligue des Champions et s'y comporte bien. Parce qu'aller en Ligue des Champions pour se faire éliminer tout de suite, ce qui nous est arrivé beaucoup de fois, c'est assez frustrant aussi. »

Laurent Tapie met la pression sur Longoria

Encore faudrait-il que le club phocéen s’y présente avec un effectif à la hauteur. Pour le moment, Laurent Tapie n’est absolument pas convaincu par le groupe actuel qu’il juge à des années-lumière de l’équipe composée par son père. « Il n'y a aucune comparaison, a-t-il estimé. Il n'y a pas un seul joueur de l'effectif actuel qui aurait été titulaire dans l'équipe des années Tapie. On avait les meilleurs joueurs du monde avec le Milan AC et quelques équipes. » Autrement dit, Laurent Tapie ne se lèvera pas pour applaudir le président Pablo Longoria. Surtout pas après la saison dernière.

« Les questions qu'on doit se poser, c'est "quel est le budget de l'OM ?" et "quel est le classement de l'OM à la fin de la saison ?". Le reste c'est du baratin. L'OM a le deuxième budget de France, l'OM doit finir deuxième. Si l'OM finit premier, ça veut dire que Longoria est fort. Mais si l'OM ne finit pas deuxième, c'est que Longoria n'est pas bon parce qu'il aurait fait moins bien que ce que son budget lui a donné. La saison dernière, tous n'ont pas été bons, ni les joueurs, ni le staff, ni personne. Quand vous finissez neuvièmes avec le deuxième budget, on ne peut pas dire que vous êtes bons », a jugé le fils du patron emblématique de l’OM.