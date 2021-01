OM : Daniel Riolo l'annonce, Milik va faire très mal

Dans : OM.

Décidé à frapper un grand coup au mercato hivernal, l’OM va débourser 12 ME bonus compris pour recruter Arkadiusz Milik.

A la recherche d’un grand attaquant depuis des années, Marseille tient peut-être l’oiseau rare avec le buteur polonais de 26 ans, auteur de 48 buts en 123 matchs à Naples et buteur à 14 reprises avec sa sélection. Si certains observateurs ont d’ores et déjà émis des doutes au sujet de Milik en raison de ses blessures aux genoux par le passé, Daniel Riolo est lui emballé par la venue du Napolitain dans la cité phocéenne. Et pour cause, à en croire le journaliste de RMC, fin connaisseur de la Série A, Arkadiusz Milik est un buteur d’un calibre bien supérieur à Mitroglou, Benedetto ou Germain.

« L'arrivée de Milik ne va pas faire de mal à l'Olympique de Marseille.. Son état de forme reste toujours un mystère, un joueur qui n'a pas joué depuis six mois, ça peut être un souci. Peut-être pas sur les deux premiers matchs, mais rapidement ça ne va pas être évident son manque de compétition. Mais est-ce qu'il faut voir sur le court terme ? C'est un joueur qui n'a que 26 ans et sur ce qu'il a été sur les dernières années, il fait partie des attaquants, peut-être pas première, mais deuxième catégorie, facile au-dessus des 30-40 millions d'euros réclamés par pas mal de clubs. C'est un attaquant assurément comme l'OM n'en a pas eu depuis très longtemps, ça c'est sûr » a jugé Daniel Riolo, véritablement emballé par l’arrivée d’un joueur du calibre de Milik dans le championnat de France. Reste maintenant à voir comment le Polonais s’adaptera à la formation d’André Villas-Boas…