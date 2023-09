OM ‍: Longoria solide comme un roc, Petit a adoré

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Pablo Longoria a finalement annoncé rester président de l'OM. Sa déclaration forte avec notamment l'envie de porter plainte contre les supporters menaçants a fait forte impression chez Emmanuel Petit. Le champion du monde 1998 a apprécié la réaction de l'homme.

Outragé, martyrisé puis légitimé de nouveau à l'OM. Pablo Longoria est passé par toutes les émotions en moins d'une semaine. Après de multiples tergiversations, le président du club olympien a finalement annoncé rester en poste ce vendredi soir. L'épilogue heureux pour nombre de supporters marseillais, choqués par le traitement subi par Longoria. Attaqué notamment par l'influent leader des South Winners Rachid Zeroual, l'Espagnol aurait subi des menaces de mort lors de la réunion houleuse de lundi. Des actes « inadmissibles » selon Longoria qui a annoncé devant la presse son intention de porter plainte au plus vite concernant ces agissements.

Longoria courageux et honnête, Petit lui tire son chapeau

Le président phocéen a déjà un soutien dans sa démarche, Emmanuel Petit. L'ancien joueur de Monaco et consultant pour RMC n'a eu que des louanges pour Pablo Longoria dans Rothen s'enflamme. Son attitude, son discours et son intention de porter plainte font de lui quelqu'un d'honnête et de courageux, surtout vu le contexte entre attaques sévères à Marseille et manque de soutien des politiques locaux.

🔵⚪ Le débrief de la conférence de presse de Pablo Longoria.



🗣 Manu Petit : "Je suis admiratif. Je le trouve très courageux dans son discours. Il y a une droiture, une honnêteté et une sincérité qui se dégagent de ses propos." pic.twitter.com/igboGeSSEp — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 22, 2023

« Je suis admiratif, je le trouve très courageux dans son discours. Il y a une droiture, une honnêteté et une sincérité qui se dégagent de ses propos. Il part dans un combat, j’espère pour lui que ça va aller de mieux en mieux, que des gens vont prendre conscience justement qu’ils ont besoin d’apporter leur soutien à ce garçon qui fait un boulot incroyable à l’Olympique de Marseille. Je lui souhaite plein de courage et surtout de la réussite et de la chance parce que ce qu’il a fait, il faut être très courageux surtout à Marseille. Porter plainte c'est courageux », a t-il lâché à l'antenne. Emmanuel Petit en est convaincu, Longoria est bien l'homme de la situation à Marseille : que ce soit pour faire gagner l'OM sur le terrain mais aussi pour éliminer les défauts les plus ancrés au sein du club olympien.