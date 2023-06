OM ‍: Longoria secoué en pleine réunion, Marseille sous le choc

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Scène surprenante dans une réunion de fin de saison entre Pablo Longoria et les groupes de supporters, où le président de l'OM a été malmené et invité à s'en aller du club.

Pablo Longoria a brutalement perdu son totem d’immunité à l’Olympique de Marseille. Le président de l’OM est souvent considéré comme un homme apprécié tant il arrive à faire coïncider son travail de premier dirigeant et de recruteur en chef, avec sa passion pour le club et la gestion financière sous la coupe de Frank McCourt. En plus de cela, s’il n’y a toujours pas de titre et pas de capacité à concurrencer réellement le PSG sur l’ensemble d’une saison, les résultats ne sont pas mauvais, et l’OM s’installe désormais régulièrement sur le podium, ce qui n’était pas forcément gagné les années avant son arrivée. Malgré son côté à la fois passionné et posé, Pablo Longoria a été sérieusement secoué par les supporters lors d’une réunion de fin de saison, dévoile La Provence ce vendredi.

Les supporters veulent virer Longoria de l'OM

Deux jours après la défaite peu reluisante à Ajaccio, même si elle ne changeait rien au classement final, Pablo Longoria s’est présenté à une réunion avec les représentants des principaux groupes de supporters. Selon le journal local, ce rendez-vous est devenu houleux et l’Espagnol s’est fait « chahuter » tout en se voyant rappeler qu’il était l’heure pour lui de faire « ses bagages » et de se barrer de l’OM. Des réactions musclées qui peuvent être mises en relation avec la lassitude de voir les saisons défiler sans titre au bout et de voir aussi le PSG emmagasiner les trophées en France sans forcément briller. Mais la gestion du club est aussi pointée du doigt. S’il y a beaucoup moins de vague à l’OM désormais, les changements d’entraineurs sanctionnent chaque saison, et l’effectif est renouvelé à moitié tous les étés. Difficile de suivre pour les supporters.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

A moins que le nerf de la guerre ne soit la trop célèbre #VenteOM, et que les représentants des groupes de supporters ne s’imaginent que Pablo Longoria et Frank McCourt peuvent être poussés dehors par un coup de pression lors d’une réunion. En tout cas, même si le président espagnol n’est pas du genre à se laisser démonter, il a pu constater de près que les supporters marseillais n’étaient pas satisfaits de la situation actuelle. Et ce n’est pas le recrutement de Marcelino qui se prépare qui va calmer les ardeurs. L’entraineur n’est pas vraiment connu en France, et semble surtout là pour valider la stratégie de son ami Pablo Longoria. Son accueil risque d’être mitigé, mais tout dépendra surtout des résultats sportifs. Il faut se rappeler qu’Igor Tudor avait été accueilli très froidement dès son premier match au Vélodrome, avec des sifflets et des demandes de démission. Un comportement qui n’avait pas échappé au technicien croate, qui n’avait pas voulu ramener sa famille à Marseille dans ces conditions, et a finalement peut-être pesé dans sa décision de ne pas continuer à l’OM, un peu à la surprise générale.