Magouille au centre de formation, la vérité éclate à l'OM

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria s'est vu reprocher sa gestion du centre de formation par les supporters la semaine dernière. Le président de l'OM serait tout simplement anti-marseillais dans ses choix chez les jeunes. Mais Daniel Riolo a livré sa version.

Il y a une semaine, l’OM était littéralement en feu après une réunion entre la direction et les supporters qui avait tourné au règlement de compte. Marcelino ne s’en est pas remis et a quitté le navire, tandis que Pablo Longoria a gardé le cap malgré les menaces qu’il dit avoir subies de la part des responsables des groupes de supporters. Parmi les nombreux griefs qui sont reprochés au président de l’OM, il n’y a pas que des résultats sportifs qui laissent tout le monde sur sa faim, ou des changements un peu trop réguliers d’entraineurs. En effet, Pablo Longoria s’est vu reprocher la gestion du centre de formation, et notamment des décisions qui allaient à l’encontre des jeunes joueurs marseillais, pour privilégier des joueurs extérieurs à la région. Sous-entendu, une sorte de complot contre les « Minots », alors que les supporters rêvent toujours de voir un jeune de la région percer au plus haut niveau, même si cela reste extrêmement rare.

Les gamins sont mauvais, c'est tout

Derrière ces accusations, il y a aussi des soupçons ou des sous-entendus sur la façon dont Pablo Longoria gère le club et les nombreuses transactions financières qui peuvent toucher les jeunes joueurs, futurs pros ou en passe de l’être. Mais à l’OM, si les joueurs du cru ne parviennent pas à s’imposer, ce n’est pas à cause de la volonté de Pablo Longoria de privilégier les joueurs sous contrats avec des agents dont il est proche. C’est tout simplement parce que les jeunes marseillais n’ont pas le niveau, a balancé un Daniel Riolo qui a décidé de parler franchement sur ce sujet.

« Évidemment la réduction des effectifs du centre de formation a dérangé car il y a pleins de gens dans l’entourage des jeunes qui "croquent" autour des gamins du club. Les salaires ne tombent pas dans leur poche entièrement aux jeunes. Il faut partager. C’est une pratique connue. Moi je vais dire les choses clairement. La plupart des gamins qui ont été virés du centre de formation l’ont été juste car ils étaient mauvais. Un président a le droit de prendre ces décisions », a souligné le consultant de RMC, pour qui Pablo Longoria n’a pas à s’expliquer sur des décisions qui sont avant tout sportives. Et sont même particulièrement évidentes aux yeux de Daniel Riolo, pour qui faire jouer l’OM avec des Marseillais qui n’ont pas le niveau n’aurait absolument aucun sens.