OM ‍: Longoria secoué en pleine réunion, il vient à son secours

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Pablo Longoria a peiné à ramener un nouvel entraîneur à l'OM. Un épisode symptomatique de ses difficultés et de ses erreurs depuis quelques mois. Les critiques débutent chez les supporters mais Emmanuel Petit demande du calme pour le moment.

En deux années comme président de l'OM, Pablo Longoria a vécu une trajectoire linéaire. Le club phocéen est passé de la cinquième place au podium, participant à la Ligue des champions en y étant plus convaincant. Au mercato, les choix du club sont bien plus cohérents qu'à l'époque Jacques-Henri Eyraud. Entraîneurs comme joueurs, on est sur une majorité de réussites avec des coûts financiers moindres. Mais, Longoria et l'OM sont en zone de turbulences. La deuxième place a été laissée à Lens, Igor Tudor est parti et son remplaçant a mis plusieurs semaines à arriver. Longoria aurait-il perdu la main ?

Longoria inattaquable à l'OM pour l'instant

En tout cas, il a semblé moins inspiré que par le passé. Le transfert de Vitinha pour 32 millions d'euros en est le parfait exemple. Peu de supporters marseillais approuvent cette venue à l'OM, surtout pour un prix aussi élevé. Un épisode qui a dégradé la cote de Longoria à l'OM. Après le temps du plébiscite unanime, le temps des reproches a débuté. Longoria sous le feu des critiques, incompréhensible pour Emmanuel Petit. Dans l'émission Rothen s'enflamme, le consultant RMC a loué le travail réalisé par le président phocéen depuis deux ans même s'il l'enjoint à être tout aussi performant la saison prochaine.

⚖ Pablo Longoria, accusé d'avoir un totem d'immunité.



🎙 Manu Petit à la défense : "Sa gestion a été admirablement menée avec les moyens qu'il avait, en essayant de faire de l'OM un club attractif avec des joueurs comme Alexis Sanchez". pic.twitter.com/wuk6gbHWle — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 23, 2023

« Il n’y a que ceux qui ont vécu dans une grotte depuis 2-3 ans qui ne s’aperçoivent pas du travail fourni par Pablo Longoria depuis son arrivée à l’OM. Depuis son arrivée, avec trois bouts de ficelle même avec un budget aléatoire dans la mesure où il y a de grosses dettes, l’OM joue régulièrement la Champions League. Chose qui n’était presque pas arrivée avant lui. Il essaye de faire des miracles sur le marché des transferts, il en réussit. […] Son totem d’immunité arrive à échéance. Mais jusqu’à présent, il n’y a pas de raison de critiquer une gestion qu’il a admirablement bien menée avec le peu de moyens qu’il avait en essayant de faire de l’OM un club attractif pour des joueurs. Quand même, faire venir Alexis Sanchez en sachant que t’as des difficultés financières et sportives...Quand je vois comme il se renouvelle au niveau des entraîneurs, le totem est mérité », a t-il développé. En football et plus encore à Marseille, les choses tournent vite et la mémoire des supporters flanche rapidement. En prenant Marcelino, Pablo Longoria est dans l'obligation de maintenir l'OM dans le gotha national et européen. Sinon, comme ses prédécesseurs, la contestation populaire l'écrasera sur la Canebière.