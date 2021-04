OM : Longoria s'est planté avec Ntcham, il va se faire pardonner

Dans : OM.

Afin de compenser le départ de Morgan Sanson à Aston Villa au mois de janvier, Pablo Longoria a fait le choix de miser sur Olivier Nctham.

Le milieu de terrain du Celtic Glasgow n’était pas vraiment la priorité de celui qui était à l’époque le directeur sportif de l’OM. Mais le mercato hivernal est très particulier et Pablo Longoria n’étais pas parvenu à boucler ses dossiers favoris dans les temps. Dans l’urgence, Olivier Ntcham a donc été recruté mais le constat est sans pitié pour l’ancien international espoirs français à Marseille. Peu utilisé par Nasser Larguet, il ne l’est pas davantage par Jorge Sampaoli depuis sa prise de fonctions il y a un mois et demi. Sauf retournement improbable de situation, Olivier Ntcham, prêté avec une option d’achat à 5 ME par le Celtic Glasgow, va retourner en Ecosse la saison prochaine. Et pour le remplacer, l’Olympique de Marseille cible Gedson Fernandes selon Fotomac.

Le milieu axial de Benfica (22 ans) est considéré par les spécialistes du football portugais comme un grand espoir. Mais ces dernières années, il n’a malheureusement pas réussi à confirmer ce statut. Prêté à Galatasaray cette saison, Gedson Fernandes n’a disputé que 11 matchs toutes compétition confondues pour un bilan famélique d’un but marqué. Après une pige à Tottenham au mois de janvier 2020, le natif de São Tomé a fait son retour à Benfica, qui ne le retiendra pas en cas de proposition intéressante lors du prochain mercato. Une situation dont aimerait profiter Pablo Longoria. En scout reconnu qu’il est, le président de l’Olympique de Marseille voit l’opportunité de mettre le grappin sur un joueur prometteur, en capacité d’exploser en Provence et qui pourrait ensuite faire l’objet d’une belle plus-value à la revente. Reste maintenant à savoir quelles seront les exigences du Benfica Lisbonne, alors que l’OM ne sera pas en mesure de réaliser des folies financières lors du prochain mercato.