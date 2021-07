OM : Longoria relance la piste Thiago Almada

Dans : OM.

L’OM est sur tous les fronts en ce début de mercato et cela pourrait se poursuivre dans les jours à venir.

Après avoir officialisé les signatures de Konrad de la Fuente (Barcelone) et de Gerson (Flamengo), Marseille a trouvé un accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert de Leonardo Balerdi, moyennant 8 ME. Dans le secteur offensif, Cengiz Ünder est également très proche de signer à l’OM. Sera-t-il accompagné la saison prochaine de Thiago Almada ? Depuis de longs mois, l’international espoirs argentin de Vélez est une priorité de Jorge Sampaoli. Le président olympien Pablo Longoria partage l’intérêt de son entraîneur pour Thiago Almada, mais le dossier s’était corsé à tel point qu’il avait été placé en stand-by par la direction de l’Olympique de Marseille.

Selon les informations de l’insider Pedro Almeida, la piste de Thiago Almada n’est pas définitivement enterrée. Et pour cause, Pablo Longoria a prévu de rencontrer de nouveau les dirigeants de Vélez dans les jours à venir afin de trouver un terrain d’entente pour le transfert de la pépite de 21 ans. De son côté, et comme indiqué par RMC il y a plusieurs semaines, Thiago Almada veut rejoindre Marseille. Il est convaincu qu’un club intermédiaire comme l’OM, qui plus est entraîné par Jorge Sampaoli, est idéal pour lui avant de rejoindre une plus grosse cylindrée. Pour rappel, le FC Barcelone et l’Inter Milan ont également été associés à ce crack, qui évolue dans un rôle de meneur de jeu. Reste maintenant à voir si Vélez et Marseille parviendront à trouver un accord pour le transfert de Thiago Almada, que le club argentin évalue à 15 ME sur le marché des transferts. Une somme loin d’être anodine pour Marseille, qui a déjà signé un chèque similaire pour Gerson mais qui a également claqué 4 ME pour Konrad de la Fuente et qui s’apprête à lâcher 8 ME pour Leonardo Balerdi…