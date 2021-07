OM : Accord total, Balerdi arrive pour 8 ME !

Dans : OM.

Après avoir officialisé les signatures de Konrad de la Fuente et de Gerson, l’OM tient peut-être sa troisième recrue avec Leonardo Balerdi.

Prêté à Marseille la saison dernière, l’international argentin était dans une situation d’attente depuis quelques semaines. Et pour cause, Leonardo Balerdi voulait rester à Marseille mais pour Pablo Longoria, il était hors de question de lever l’option d’achat à 15 ME fixée par le Borussia Dortmund. Le président marseillais a négocié de longues semaines avec le club allemand et un accord a enfin été trouvé selon La Provence. A en croire le quotidien local, Leonardo Balerdi va signer à l’OM contre un chèque de seulement 8 ME. « C’est enfin bouclé » souffle une source proche du défenseur argentin. Quelques jours après la reprise de l’entraînement du groupe de Jorge Sampaoli, Leonardo Balerdi va donc retrouver ses coéquipiers avec un léger retard.