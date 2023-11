OM ‍: Longoria refourgue ce cadeau empoisonné de Textor

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté à Botafogo jusqu’à la fin du mois de décembre, Luis Henrique a de fortes chances de revenir à l’OM cet hiver.

L’ailier brésilien prêté par l’Olympique de Marseille n’a pas eu le temps de jeu nécessaire pour que son option d’achat se lève de manière automatique, et John Textor a souhaité négocier à la baisse le montant de cette option. Refus catégorique de la part de Pablo Longoria, qui n’a pas l’intention de brader son joueur, lequel a donc de fortes chances de revenir à Marseille au mois de janvier. Cela pourrait représenter une bonne nouvelle pour l’OM car à ce poste d’ailier, plusieurs joueurs vont devoir s’absenter pendant la Coupe d’Afrique des Nations : Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye (Sénégal), Amine Harit ou encore Azzedine Ounahi (Maroc).

INFO MZ : L’OM aimerait prêter Luis Henrique à son retour de Botafogo ! 🚨💣



Le FC Lorient est une possibilité pour cet hiver et étudie déjà le dossier. pic.twitter.com/JfrOo2Lcsq — Massilia Zone 🇵🇸 (@MassiliaZone) November 22, 2023

Luis Henrique pourrait dès lors avoir sa chance de rentrer dans la rotation de Gennaro Gattuso. Mais à ce jour, cela n’est pas vraiment à l’ordre du jour. Et pour cause, d’après les informations du compte insider Massilia Zone, l’Olympique de Marseille souhaite prêter Luis Henrique dès son retour de Botafogo au mois de janvier mais cette fois en Europe et pour seulement six mois. Pablo Longoria espère sans doute que Luis Henrique s’acclimate dans un club européen avant de revenir plus fort à Marseille en juin prochain. Il s’avère que des discussions sont en cours avec un club de Ligue 1, il s’agit du FC Lorient.

Luis Henrique prêté par l'OM à Lorient ?

Depuis plusieurs mois, Pablo Longoria et le président lorientais Loïc Fery entretiennent des relations très fluides, qui avaient accouché sur le deal entre Isaak Touré et Bamo Meïté. Dans les semaines à venir, un nouveau prêt entre Lorient et l’OM pourrait donc voir le jour avec Luis Henrique. Une transaction qui serait toutefois difficile à comprendre pour les supporters phocéens, nombreux à vouloir revoir Luis Henrique sous les couleurs olympiennes à ce poste assez dépourvu au sein de l’effectif de Gennaro Gattuso, tout du moins en qualité.