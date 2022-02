OM : Longoria recruté par un grand d'Europe ?

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

La troisième place de l'OM en Ligue 1 a eu de l'écho en Europe. Les performances stratosphériques de Dimitri Payet, la solidité de Saliba, le jeu collectif de Sampaoli c'est bien. Mais, celui qui intéresse toute l'Europe à Marseille, c'est le président.

Il y a un an tout juste, Marseille s'embrasait pour montrer tout son mécontentement devant son OM. Certains supporters marseillais venaient même envahir la Commanderie, le centre d'entraînement, pour signifier leur ras-le-bol face aux résultats du club et au caractère antipathique de leur président, Jacques-Henri Eyraud. Des scènes choquantes qui traduisaient l'échec de l'OM sous McCourt mais surtout à la sauce Eyraud. Depuis, les choses ont bien changées. Marseille fait de nouveau envie, par son jeu attrayant, par ses résultats avec une troisième place en Ligue 1, par sa gestion minutieuse avec Pablo Longoria. Malgré quelques limites financières, le jeune président olympien brille par ses prises d'initiatives sur le mercato et l'OM est redevenu compétitif sur le plan national.

Longoria agacé à l'OM, les gros clubs sont déjà là !

Si ce ne fut pas le seul changement qui a touché l'OM ces derniers mois, la présidence Longoria est fortement saluée en France comme elle est scrutée en Europe. La gestion presque parfaite du président marseillais a fait passer le club du mauvais élève instable à un bon élève modèle qui fait de l'ombre à d'autres écuries nationales du même acabit. Artisan de ce succès, Pablo Longoria est devenu un maître dans l'art de dénicher de bons joueurs pour quasiment rien sur le mercato mais, cette fois-ci, c'est lui qui est au centre des rumeurs.

L'influence d'Eyraud au sein du club agacerait fortement Longoria. Cependant, tant qu'il n'est pas perturbé dans son travail, tout ira pour le mieux. En cas de départ, Barcelone et le Milan AC s'intéressent à lui.



En effet, le journaliste de RMC Florent Germain indique que le président de l'OM est scruté par de grosses écuries européennes. Le FC Barcelone et le Milan AC sont séduit par son travail. A 35 ans, il a déjà connu plusieurs expériences dans d'autres formations européennes comme le FC Valence, Newcastle et surtout la Juventus avec qui il est resté d'août 2015 à février 2018. Il maîtrise et parle six langues et bien sûr ses mercatos ont montré sa bonne gestion de club. Surtout, il ne se sentirait pas si bien à l'OM. A en croire Florent Germain, Longoria serait agacé par Jacques-Henri Eyraud, l'ancien président, resté au conseil d'administration, et dont les décisions stratégiques déplaisent au nouveau patron. « Plusieurs sources très légitimes ont pourtant assuré à RMC Sport que Longoria était parfois agacé, frustré par ce mode de fonctionnement. Les plus pessimistes alertent sur le fait que Longoria est aussi passionné qu'insaisissable », indique le journaliste. Même écarté du poste de président, Jacques-Henri Eyraud pourrait encore donner des cauchemars aux supporters de l'OM.