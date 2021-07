OM : Longoria recale une des sensations de Ligue 1

Dans : OM.

Inarrêtable sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille n’a pas terminé ses emplettes. Un attaquant supplémentaire pourrait débarquer cet été. Mais a priori, il ne s’agira pas du Nîmois Zinedine Ferhat qui, malgré sa saison remarquée avec les Crocos, n’a pas séduit l’ensemble de la direction olympienne.

Bien aidé par les fonds réinjectés par son propriétaire Frank McCourt, l’Olympique de Marseille est l’un des principaux animateurs du mercato estival. Le club phocéen a déjà renforcé toutes ses lignes et les informations qui circulent laissent penser que Pablo Longoria n’en a pas terminé. Il semble que le président espagnol soit encore à la recherche d’au moins un renfort supplémentaire pour son secteur offensif.

Et compte tenu des préférences de l’entraîneur Jorge Sampaoli, les supporters peuvent s’attendre à un joueur aussi percutant que l’Américain Konrad de la Fuente. Un profil à la Zinédine Ferhat par exemple. En effet, l’ailier du Nîmes Olympique est annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Ou plutôt, il l’était… Car selon les informations du quotidien régional La Provence, la piste du Nîmois ne serait plus d’actualité. L’international algérien ne ferait pas l’unanimité chez l’ensemble des dirigeants marseillais. Un rebondissement plutôt étonnant au vu des performances de Zinedine Ferhat la saison dernière.

Strasbourg dit merci à l’OM

Avec six buts et neuf passes décisives en Ligue 1, le milieu offensif de 28 ans a réalisé un exercice plus qu’intéressant malgré la relégation de son équipe. L’ancien joueur du Havre n’est jamais passé inaperçu tant ses dribbles ont fait des dégâts dans les défenses adverses. Nul doute que de tels exploits auraient enchanté le public du Vélodrome, qui devrait finalement voir Zinédine Ferhat renforcer une autre écurie du championnat. A un an de la fin de son contrat, le Croco ne restera sûrement pas en Ligue 2, lui qui intéresserait Strasbourg.