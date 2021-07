OM : Sampaoli drague Simeone, et ça marche

Dans : OM.

Kevin Gameiro ayant fait faux bond à Marseille, le club phocéen a activé la piste Giovanni Simeone au mercato.

Dario Benedetto étant gentiment poussé vers la sortie, l’Olympique de Marseille souhaite impérativement recruter un avant-centre capable de suppléer Arkadiusz Milik cet été. Pablo Longoria pensait avoir trouvé son bonheur avec Kevin Gameiro (34 ans), libre de tout contrat. L’accord était ficelé avec l’ancien attaquant du PSG, qui a finalement fait faux bond à Marseille au dernier moment devant la gronde des supporters marseillais. Rien de dramatique pour l’OM, qui a rapidement activé un plan de secours assez sexy avec Giovanni Simeone, l’attaquant de Cagliari. Selon les informations de TyC Sports en Argentine, Pablo Longoria a échangé avec le président du club italien Tommaso Giulini au sujet de l’attaquant argentin de 25 ans en marge des discussions pour le prêt de Kevin Strootman.

L'OM veut négocier un prêt

Les premiers échanges sont positifs et tout pourrait s’accélérer dans les jours à venir car selon Foot Mercato, Giovanni Simeone est très chaud à l’idée de rejoindre l’OM. Et pour cause, l’attaquant argentin donne sa priorité à Marseille malgré des offres du Torino, de la Sampdoria de Gênes, de Krasnodar et du Celta Vigo. Les représentants de Giovanni Simeone se sont d’ores et déjà entretenus avec Pablo Longoria, preuve que le dossier est bien avancé. De son côté, Jorge Sampaoli n’est pas à convaincre puisque c’est lui qui a initié cette piste avec l’aval de son président. Les supporters marseillais peuvent se réjouir, eux qui ne voulaient pas de Kevin Gameiro, pourraient donc récupérer Giovanni Simeone. Reste maintenant à voir sous quelle forme l’attaquant de 25 ans débarquera à Marseille. Dans l’idéal, l’OM aimerait un prêt avec option d’achat tandis que Cagliari insiste pour un transfert sec, sans doute en dessous de 10 ME.