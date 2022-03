OM : Longoria présente ses excuses, Nice lui pardonne

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Dimanche, l'OM et l'OGC Nice feront face dans un choc très important dans la course au podium. Sept mois auparavant, le match aller à Nice avait été le théâtre d'un incident mémorable entre les deux clubs. Mais, la tension est passée selon le président niçois.

Nice-OM, un match de bien triste mémoire de supporter niçois, marseillais et simplement de simple téléspectateur français de football. Un jet de bouteilles du kop niçois, une réponse de Dimitri Payet et des échauffourées. La polémique avait enflé et duré pendant deux mois jusqu'aux sanctions prononcées par la commission de discipline. Les mots avaient été durs entre les deux camps, un contexte que personne n'espère voir se répéter dimanche pour le retour au Vélodrome. Il faut dire que la tension s'est reportée sur le volet sportif avec deux équipes à égalité presque parfaite au classement et qui joueront leur saison sur ces 90 minutes qui arrivent.

Pablo Longoria s'est excusé auprès de Jean-Pierre Rivère

Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice n'est pas du genre à vouloir créer des polémiques inutiles. Le président niçois a rarement fait parler de lui négativement depuis qu'il est à la tête des Aiglons. Pourtant, ses déclarations le soir du match aller avaient choqués puisqu'il dédouanait ses supporters et chargeait les joueurs marseillais pour les incidents. Les dirigeants olympiens et Pablo Longoria n'avaient pas appréciés cela et s'en était suivi une bataille médiatique. Mais, cela appartient au passé selon le président Rivère interrogé par Amazon Prime Vidéo.

Jean-Pierre Rivère 🎙 : Lors des incidents #OGCNOM, les relations avec Pablo Longoria ont été un peu tendues. J'attendais des excuses sur un sujet particulier, je les ai eu, c'est terminé ! Lorsqu'il est revenu pour la Coupe de France, je l'ai accueilli avec plaisir". #OGCNice 🦅 pic.twitter.com/908rHm03Xh — ʟᴀ ᴠᴏɪx ᴅᴇs ɴɪçᴏɪs 🦅 (@VDNissa) March 18, 2022

« On n’était pas passé en commission de discipline depuis sept ans quand ça nous arrive tout s’effondre, tout s’efface ça va au-delà de la saison en elle-même. J’espère qu’il nous manquera pas un point de fin de saison. Les relations avec Pablo Longoria ont été un peu tendues, j’attendais ses excuses sur un sujet bien précis sur lequel je ne reviendrai pas. Je les ai eu et aujourd’hui c’est terminé. Quand il est venu en coupe de France, je l’ai accueilli avec beaucoup de plaisir. On a eu un moment de partage très agréable et puis tout ça s’est effacé. Entre nous, on a plus de sujets », a t-il témoigné dans une interview qui sera diffusé dimanche soir en intégralité.

Il s'est manqué en parlant à chaud mais tout mon respect à JP Rivère. Peu ont souligné qu'il était tendu aussi car sa femme venait de se faire menacer par un mauvais geste de Longoria💉. Il a fait respecter sa femme, pas évident d'avoir un micro direct après. #OGCNOM #OGCNice pic.twitter.com/wl5w5DSEpX — Cédric Rocancourt (@Cedrocancourt) September 9, 2021

Des excuses peut-être en rapport à l'attitude du président marseillais envers la femme de son homologue niçois dans les tribunes lors de ce fameux Nice-OM d'août dernier. Pour ce dernier, Pablo Longoria avait « violemment pris à partie sa famille » et surtout sa femme. « Quand ça prend une mauvaise tournure et qu'un président de club se tourne vers ma femme avec des gestes très, très limites... », avait-il protesté. Heureusement, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Une bonne chose au vu de l'ambiance bouillante qui attend les 22 acteurs au stade Vélodrome dimanche soir.