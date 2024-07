OM ‍: Longoria offre 13 millions, c’est un grand non

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a tenté un gros coup en Turquie pour aller chercher un joueur apprécié par Roberto De Zerbi. Son offre n'a toutefois pas été jugée suffisante.

L’OL et l’OM sur la même piste, voilà qui est tout sauf une surprise. Longtemps ciblé par le club lyonnais pour renforcer son milieu de terrain, Ismail Yüksek a pu être observé de près lors du dernier Euro. Ses performances ont visiblement séduit puisque le joueur du Fenerbahçe a vu sa valeur marchande augmenter de 50 %, pour passer d’environ 10 millions d’euros au mois de mai, a désormais quasiment 15 millions d’euros pour cet été. Avec encore un contrat jusqu’en 2027 avec le club d’Istanbul, le milieu de terrain n’est pas poussé dehors, surtout qu’à 25 ans, son profil de joueur complet a tapé dans l’oeil de plusieurs formations en Europe.

Sa cote a grimpé avec l'Euro

Yağız Sabuncuoğlu: İsmail Yüksek'e daha önce Marsilya'dan 13 milyon euro teklif geldi, reddetti Fenerbahçe. pic.twitter.com/STE3T7TeRm — Sports Digitale (@SportsDigitale) July 24, 2024

Wolfsburg le suit et aurait même déjà contacté le « Fener », tandis que Fulham se verrait bien lui offrir sa chance en Premier League. Mais selon le média turc Sports Digitale, il y a un club qui a frappé en premier, et c’est l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria a proposé 13 millions d’euros à la formation de José Mourinho pour récupérer l’international turc. Et la réponse n’a pas tardé, puisqu’elle a été immédiatement négative. Le joueur serait tenté par un départ si tout le monde y trouve son compte, et le projet marseillais ne lui déplairait pas forcément, lui qui se sait apprécié en France depuis les contacts avec l’OL l’hiver dernier.

Il reste à savoir si l’OM va tenter une deuxième proposition plus élevée afin d’apporter un milieu de terrain technique et polyvalent à Roberto De Zerbi, qui a certainement Ismail Yüksek depuis bien avant l’Euro. Mais ses performances avec la Turquie ont marqué les esprits, même si cela a eu le don de faire monter les enchères.