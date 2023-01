OM : Longoria n'est pas « le clown Eyraud », le mercato est dingue

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est très actif cet hiver sur le marché des transferts. Le club phocéen va accueillir dans les prochaines heures Azzedine Ounahi (Angers).

A Marseille, on travaille de tous les côtés pour remodeler l'effectif d'Igor Tudor. Pablo Longoria va boucler l'arrivée d'Azzedine Ounahi en provenance d'Angers. Et ce ne sera pas tout, puisqu'un joueur offensif est également attendu dans les prochaines heures à l'OM. De quoi rassurer sur le projet du club mais surtout sur ses ambitions pour le reste de cette saison, alors que les Phocéens sont impressionnants depuis le début de l'année 2023. Certains observateurs veulent rendre hommage au travail réalisé par Pablo Longoria depuis maintenant quelques mois à l'OM. C'est notamment le cas de Jonatan MacHardy, plus que satisfait par les recrues qui arrivent sur la Canebière.

Jonatan MacHardy choqué par l'OM

Azzedine Ounahi ne percute pas comme Amine Harit c’est pas du tout le même profil on m’a dit …



Ouais ça doit être ça ouais 😅



pic.twitter.com/qwt7KC08tj — Emboucaneur_13 (@Emboucaneur_13) January 28, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son avis sur le mercato hivernal réalisé par l'OM. Et il est assez impressionné... « C'était bien de vendre Dieng à Lorient. Humainement, c'est bien qu'il termine son aventure à Marseille. Du côté des recrues, si tu fais un mercato avec Malinovskyi, Ounahi plus un numéro 9 de bon niveau... Mais c'est quoi ce mercato de fou ? Marseille n'en aurait pas rêvé il y a encore deux ans avec le clown qui dirigeait le club », a notamment indiqué Jonatan MacHardy, plus que satisfait du travail réalisé par Pablo Longoria et son staff. Il faudra maintenant que la mayonnaise prenne sur la durée à l'OM avec l'ajout de ces nouveaux joueurs, surtout que le club phocéen n'est pas à l'abri de réaliser certaines ventes. Mattéo Guendouzi, Leonardo Balerdi, Pape Gueye ou encore Cengiz Under sont des joueurs courtisés et annoncés partants ces derniers jours. Les fans de l'OM vont donc encore vivre quelques émotions sur le mercato. Avant cela, les hommes d'Igor Tudor n'auront pas la tâche facile contre Monaco ce samedi soir au Stade Vélodrome.