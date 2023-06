OM ‍: Longoria met Galtier au pied du Vieux Port ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria travaille sur deux pistes pour trouver l'entraineur de l'OM. Marcelino est son favori, mais Christophe Galtier fait clairement rêver le président marseillais pour ce qui serait une énorme surprise.

Le mois de juin, qui fait toujours suite à la fin de la saison de football en Europe, est souvent propice au jeu des chaises musicales des entraineurs. Avant même de pouvoir attaquer le mercato, les présidents doivent trouver le chef d’orchestre et le consulter tout de même au minimum avant de faire venir des joueurs. A l’OM, le chantier est encore en cours après la démission d’Igor Tudor, et les refus successifs de Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca. Un nom est désormais mis en avant, celui de Marcelino, qui a l’avantage d’être libre. Surtout qu’il s’agit d’un entraineur que Pablo Longoria apprécie énormément, peut-être même de trop. En effet, en privé, le président de l’OM se demande si sa proximité avec le technicien espagnol qui l’avait pris comme membre de son staff quand il oeuvrait à Huelva il y a 15 ans de cela, ne va pas empêcher une relation saine entre l’entraineur et son supérieur.

Marcelino trop proche de Longoria ?

Un problème qui n’est pas anodin, tant Pablo Longoria, dans le système qu’il a mis en place de trading permanent, les entraineurs sont usés et jetés comme des mouchoirs au bout d’une saison en général. Même si les résultats peuvent être au rendez-vous, les techniciens n’arrivent pas à tenir sur la durée et Igor Tudor comme Jorge Sampaoli le démontrent.

C’est pourquoi un plan B est toujours à l’étude selon L’Equipe. En admettant que Marcelino soit désormais le plan A, Pablo Longoria aimerait toujours faire venir Christophe Galtier à l’OM. L’entraineur toujours en place au PSG s’est vu montrer la sortie, mais tant que le club de la capitale n’a pas trouvé son successeur, le technicien français n’a pas d’accord en vue pour ses indemnités de licenciement. Néanmoins, le profil de Galtier a beaucoup de supporters au centre Robert Louis-Dreyfus, où son fils et agent est parfois reçu avec le tapis rouge. La direction marseillaise apprécie son expérience de la Ligue 1 et sa capacité à travailler avec un recrutement où il n'intervient pas forcément beaucoup.

Aller jusqu’au bout de cette piste sera compliqué, tant un passage rapide entre le PSG et l’OM est inhabituel pour un entraîneur, qui a en plus quelques affaires extra-sportives qui pourraient le fragiliser dans les mois à venir. Des freins réels et qui mettent donc Marcelino sur le devant de la scène. Mais à force de trébucher sur le poste d’entraineur principal, le nom de Christophe Galtier est toujours à l’étude et il pourrait grimper encore en cas d’échec avec l’Espagnol dans les prochains jours.