OM ‍: Longoria menotté à Marseille, c’est moche

Choqué par les propos menaçants des leaders des groupes de supporters lundi, Pablo Longoria s’est mis en retrait. Le président de l’Olympique de Marseille envisage de présenter sa démission. Un scénario qui l’obligerait à payer une grosse indemnité au propriétaire Frank McCourt, critiqué pour cette clause particulière.

L’Olympique de Marseille attend la décision de Pablo Longoria. Depuis la réunion avec les représentants des groupes de supporters lundi à la Commanderie, le président marseillais, choqué par des propos menaçants, s’est mis en retrait. L’Espagnol prend le temps de la réflexion pour décider de son avenir. Autant dire qu’un départ soudain en début de saison serait un énorme coup dur pour le club phocéen qui, selon le quotidien régional La Provence, devrait être fixé avant le choc face au Paris Saint-Germain dimanche soir.

Une clause dissuasive pour Longoria

En attendant, Pablo Longoria contacte des personnes de confiance pour l’aider à prendre la meilleure décision, sachant que le dirigeant devra prendre en compte une clause qui figure dans son contrat. En effet, le président de l’Olympique de Marseille, s’il décide de partir, devra rembourser au propriétaire Frank McCourt tous les salaires perçus depuis mars 2021. Un départ aurait donc de graves conséquences financières pour Pablo Longoria, sauf s’il rejoignait un club qui accepte de payer l’indemnité.

Quoi qu’il en soit, le journaliste Manu Lonjon ne tolère pas la méthode utilisée par l’homme d’affaires américain. « Que Longoria doive payer quelque chose en cas de désaccord sur son départ… OK, a d’abord validé l’observateur sur le réseau social X. Le bruit qui tournait était un dédommagement autour d'un million d'euros s’il quittait l’OM pour un autre club. Rembourser l’intégralité de ses salaires me semble violent. Et ce serait un moyen de pression. » D’après L’Equipe, Pablo Longoria souhaite rester uniquement si ses conditions de travail changent.