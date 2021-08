OM : Longoria lâche 13 ME, Lirola arrive enfin !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

C’est bouclé entre la Fiorentina et l’OM en ce qui concerne le transfert de Pol Lirola.

Fabrizio Romano et plusieurs médias italiens annoncent que l’accord est fin total et que l’homme de couloir droit va pouvoir s’envoler pour Marseille. L’OM aura tout de même lâché 13 ME pour faire revenir son Espagnol, même s’il n’est pas encore détaillé s’il s’agit d’un prêt avec option d’achat obligatoire ou bien un transfert sec. C’était en tout cas la volonté du joueur depuis le début, et la Viola a fini par se plier à ses exigences. L’OM n’est pas vraiment gagnant dans cette affaire non plus, sachant que Pablo Longoria souhaitait négocier à la baisse cet achat, et non pas à la hausse.

Pol Lirola from Fiorentina to Olympique Marseille, here we go! Pol only wanted to re-join OM and he was pushing since weeks. Deal finally completed after details sorted between clubs. 🔵🤝 #OM #TeamOM



Fiorentina will receive €13m from OM. #Lirola pic.twitter.com/b4MYBoqGne — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2021

Mais le club italien a fini par trouver un terrain d’entente, après que le joueur ait refusé d’autres offres pour bien afficher son désir de retrouver les terrains avec Jorge Sampaoli et l’OM. Ce sera chose faite dans les prochaines heures, les dernières formalités étant désormais en train de se régler. La visite médicale est déjà planifiée, elle aura lieu ce vendredi dans la cité provençale.

Voilà qui devrait ravir Jorge Sampaoli, qui commençait à s'agacer de voir cette recrue lui filer sous le nez depuis plus d'un mois. Mais finalement, Pablo Longoria a fini par arriver à ses fins, et les supporters olympiens devraient réserver un bel accueil à un joueur qui avait flambé pendant six mois à l'OM la saison passée.