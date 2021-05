OM : Longoria invité à foncer sur Trincao au mercato

Dans : OM.

Recruté pour 31 ME par Barcelone en provenance de Braga en août 2020, Trincao peine à s’imposer comme un titulaire en Catalogne.

Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en Liga cette saison, le grand espoir du football portugais est toujours dans l’ombre de Messi, Griezmann ou encore Dembélé à Barcelone. Malgré quelques bonnes entrées en jeu, Ronald Koeman utilise le natif de Viano do Castelo avec parcimonie. Et selon les informations obtenues par le journal AS, l’entourage de Trincao verrait d’un bon œil un prêt pour l’ailier droit de 21 ans cet été afin de grappiller du temps de jeu et revenir à Barcelone plus fort en juin 2022. Une bonne idée sur laquelle l’Olympique de Marseille doit sauter selon Football Club de Marseille, qui suggère fortement à Pablo Longoria de foncer sur l’occasion de recruter un joueur de top qualité.

« Cela pourrait être une solution pour l’Olympique de Marseille qui va chercher des renforts à moindre coûts. En conférence de presse ce mercredi, Pablo Longoria a affirmé qu’il recruterait des « pépites » sans pour autant avoir un budget illimité. Le président et directeur sportif espagnol pourrait donc se pencher sur ce dossier » suggère le média, qui estime que Trincao pourrait notamment être une solution très sexy pour compenser le potentiel départ de Florian Thauvin, en fin de contrat au mois de juin. Après avoir refusé une première offre de prolongation de la part des dirigeants de l’OM au mois de décembre, l’international français ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Surveillé par le FC Séville ou encore par l’AC Milan, « Flotov » n’a pas reçu les propositions qu’il attendait, que ce soit sportivement ou financièrement. La semaine dernière, La Provence allait même jusqu’à indiquer que la tendance était de plus en plus à ce que Florian Thauvin prolonge finalement à Marseille.