OM ‍: Longoria giflé après une offre indécente

Par Corentin Facy

L’OM souhaite recruter un avant-centre, mais cherche également à s’offrir un ailier gauche d’ici la fin du mercato. A ce poste, les dirigeants olympiens ont jeté leur dévolu sur Jonathan Rowe de Norwich City.

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Jonathan Rowe, révélé vendredi par la presse anglaise, n’était pas une saucisse. Le club phocéen est bel et bien intéressé par l’ailier anglais de Norwich City, auteur de 13 buts la saison dernière en Championship. Ces derniers jours, l’OM fait l’actualité en raison de son intérêt pour Eddie Nketiah ou encore Elye Wahi, deux avant-centres. Mais il ne faut pas oublier que l’une des priorités de Roberto De Zerbi est de trouver un pendant de Mason Greenwood pour dynamiter le couloir gauche. A ce poste, le nom de Moses Simon a timidement été évoqué, mais la priorité de Marseille se nomme finalement Jonathan Rowe.

Jonathan Rowe, la surprise de l'OM en attaque https://t.co/808ils8iQZ — Foot01.com (@Foot01_com) August 9, 2024

Preuve que l’intérêt du club olympien pour l’ailier de Norwich est fort, une première offre a été transmise par Pablo Longoria aux canaris anglais. Selon les informations de Fabrizio Romano, une proposition ferme a été transmise et des discussions ont lieu entre les trois parties pour trouver un accord. Mais la tâche s’annonce difficile pour Pablo Longoria et son binôme Mehdi Benatia puisque selon le compte insider La Minute OM, Norwich se montre « très gourmand » pour celui à qui il ne reste qu’une année de contrat. La presse anglaise est de son côté un peu plus précise et évoque un tarif aux alentours des 17 ME pour le natif de Londres.

Norwich trop gourmand pour Jonathan Rowe ?

Une somme importante pour un joueur de deuxième division en fin de contrat en 2025. La question est maintenant de savoir à quelle hauteur se situe la première offre transmise par l’Olympique de Marseille, une information qui n’a pas encore été révélée. Quoi qu’il en soit, comme il le fait à chaque poste, Pablo Longoria a sans doute plusieurs dossiers sous le coude et n’hésitera pas à activer une autre piste s’il estime que Norwich est beaucoup trop gourmand pour le transfert de Jonathan Rowe. Mais les Canaris ne reverront pas leurs prétentions à la baisse car Leeds United est également intéressé par le joueur, et le club anglais dans lequel Marcelo Bielsa est passé il y a quelques temps a sans doute les moyens de poser les 17 ME réclamés par le club jaune et vert pour Rowe.