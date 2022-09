OM : Longoria fixe le prix de Gerson, la porte est ouverte

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Excellent la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, Gerson est moins performant depuis l’arrivée d’Igor Tudor à l’OM.

L’effectif de l’Olympique de Marseille est plus large, le turn-over est plus important et par conséquent, Gerson joue moins depuis le début de la saison. Conséquence de ce temps de jeu en baisse par rapport à la saison dernière, l’international brésilien est beaucoup moins impactant sur les résultats de l’OM. Et lorsqu’il débute, il n’est pas toujours performant à l’image de son match totalement raté contre Francfort en Ligue des Champions il y a deux semaines. Recruté pour 20 millions d’euros il y a un an et artisan majeur de la qualification en C1 à l’issue de la saison dernière, Gerson n’est pas assez performant aux yeux de l’état-major de l’OM. A tel point que selon certaines rumeurs, Pablo Longoria ne fermera pas la porte à un départ de l’ancienne idole des supporters de Flamengo lors du prochain mercato hivernal en cas de proposition intéressante.

Gerson vendu en cas d'offre à 30 millions d'euros ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gerson Santos (@gersonsantoss)

A en croire l’insider brésilien @sourubronegrooo, un départ de Gerson au mois de janvier est loin d’être impossible. Et pour cause, Gerson bénéficie d’une très belle cote en Angleterre, où des clubs de Premier League se sont manifestés auprès de l’OM lors du mercato estival. En août, Pablo Longoria a immédiatement refusé les avances des clubs intéressés mais cet hiver, la donne pourrait être différente. Utilisé dans un rôle de meneur de jeu par Igor Tudor, Gerson est confronté à une rude concurrence avec Alexis Sanchez, Dimitri Payet, Cengiz Ünder ou encore Amine Harit voire Mattéo Guendouzi. En cas d’élimination de l’Olympique de Marseille dès la phase de groupes de la Ligue des Champions, l’un de ces joueurs pourrait être sacrifié afin de faire entrer un peu d’argent dans les caisses du club phocéen. Gerson est de loin celui dont la valeur marchande est la plus importante puisque Marseille réclame 30 millions d’euros pour s’en séparer, tout en sachant que 20 à 25 % de cette somme sera reversée à Flamengo dans le cadre de l’accord conclu il y a un an entre l’OM et le club brésilien. Reste maintenant à voir si Gerson renversera la tendance en s’imposant de nouveau comme un pilier du club phocéen d’ici le mercato hivernal, ce qui n’est pas impossible non plus au vu du talent du joueur.