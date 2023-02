OM : Longoria fait des paris à 32 ME avec l'argent de McCourt

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Recruté pour 32 millions d'euros, bonus compris, Vitinha est devenue la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Joueur méconnu du grand public, l'attaquant portugais arrive à Marseille en tant que véritable coup de poker de la part de Pablo Longoria.

L'OM n'a pas réussi à attirer Terem Moffi, qu'importe. Les Marseillais n'ont pas hésité à débourser plus de 30 millions d'euros pour s'offrir les services d'un attaquant qui crève l'écran au Portugal. Auteur de 13 buts cette saison dont 4 en Ligue Europa, Vítor Oliveira dit Vitinha va découvrir son premier club ambitieux. La formation marseillaise qui voulait initialement recruter l'ancien buteur du FC Lorient qui a préféré signer à l'OGC Nice, s'est finalement retournée vers l'attaquant de Braga. Pour Éric Di Meco, l'OM n'a pas forcément perdu au change avec Vitinha. L'ancien défenseur phocéen s'est exprimé sur le recrutement de Vitinha sur RMC Sport, dans l'émission le Super Moscato Show.

Moffi ou Vitinha c'est pareil, l'OM tente un pari

« Tu as plus d'assurance avec Moffi qui jouait à Lorient qu'avec Vitinha qui jouait à Braga ? Il a marqué quatre buts en cinq matchs de Ligue Europa. C'est un choc d'arriver de Lorient à l'OM, aussi » a confié le consultant français qui défend le bilan de Vitinha et qui estime que Moffi n'offre pas forcément plus de garanties à Marseille que l'attaquant de 22 ans. « Quand on t'explique que tu n'as plus rien comme avant-centre pour 30 millions d'euros, tu es obligé de tenter un pari. Un pari, c'est Moffi ou Vitinha. C'est pareil. Moffi à l'OM, c'est un pari » a ajouté Di Meco qui estime que Vitinha et Moffi sont des joueurs avec un niveau similaire et que le Portugais va avoir beaucoup de pression avec le montant de son transfert. L'OM a donc tenté le pari Vitinha pour la fin de la saison. Un pari risqué, compte tenu des moyens utilisés par Marseille qui a l'objectif de remporter la Coupe de France et de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Vitinha devra vite marquer des buts et des points pour transformer ce coup de poker réalisé par Longoria, en coup gagnant.