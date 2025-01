OM ‍: Longoria et Benatia le font disparaitre au mercato

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

En parvenant à convaincre Roberto De Zerbi de s’engager à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a aussi délogé Giovanni Rossi de Sassuolo, là où il y était directeur sportif. Pour autant, le dirigeant italien n’a aujourd’hui plus beaucoup d’influence sur le mercato.

L’été dernier, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont réalisé de grands changements au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille, la Ligue des champions en ligne de mire. Roberto De Zerbi s’est laissé convaincre par les ambitions phocéennes et a accepté de s’y engager pour permettre à l’OM de retrouver les sommets. Dans sa valise, le technicien italien a apporté avec lui Giovanni Rossi. Directeur sportif de Sassuolo entre 2018 et 2024, le dirigeant a bien connu De Zerbi avec qui il a collaboré pendant trois ans. Mais depuis qu’il est à Marseille, Rossi n’a plus du tout le même rôle.

Longoria fait une victime

OM : Trois transferts au menu, Longoria va ravir De Zerbi https://t.co/jgZgZmm9tS — Foot01.com (@Foot01_com) January 5, 2025

Avant de rejoindre Roberto De Zerbi dans son aventure marseillaise, Giovanni Rossi n’avait quasiment connu que des postes de haut dirigeant. Directeur sportif de Sassuolo (2013-2017, 2018-2024) et de Cagliari (2017-2018), il n’a aujourd’hui plus du tout la même importance dans le mercato de son équipe. A Marseille, il occupe un poste d’organisateur de l’équipe. En clair, il échange régulièrement avec l’entraineur de l’OM sur les besoins tactiques et sur les profils qui pourraient correspondre, mais le dernier mot reste entre les lèvres du tandem Longoria-Benatia, indique L’Equipe.

Surtout, son expérience passée de directeur du centre de formation à la Juventus, entre 2010 et 2013, lui permet d’avoir une analyse précise sur les jeunes joueurs du club. Le quotidien sportif français conclut en expliquant que Giovanni Rossi a avec ces jeunes la patience que Roberto De Zerbi n’a pas toujours. Un duo italien qui donne une belle allure à l’effectif de l’OM, aujourd’hui classé 2ᵉ du championnat avec un match de retard sur la concurrence.