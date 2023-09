OM ‍: Longoria est prêt à rester et il le prouve ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En retrait depuis mardi, Pablo Longoria n’a toutefois pas proposé sa démission à Frank McCourt. Le président de l’OM envisage de rester et il le prouve en interne en cherchant un nouvel entraîneur pour succéder à Marcelino.

Malgré sa mise en retrait de la présidence de l'Olympique de Marseille, annoncée mardi après la réunion tumultueuse de lundi soir avec les responsables des groupes de supporters, Pablo Longoria ne reste pas inactif. Après avoir chargé la responsabilité de l’équipe à Pancho Abardonado, épaulé par Jean-Pierre Papin et David Friio, le dirigeant espagnol a longuement échangé avec Frank McCourt. Mardi puis mercredi, les deux hommes ont beaucoup discuté et pour l’instant, le départ de Pablo Longoria n'a pas été évoqué.

A en croire les informations de L’Equipe, l’ancien directeur sportif du FC Valence envisage même de rester à l’Olympique de Marseille… à condition bien sûr que les choses évoluent. Preuve que Pablo Longoria envisage de rester, le président de l’OM a débuté ses recherches pour s’attacher les services d’un nouvel entraîneur après la démission mardi de Marcelino, lequel a quitté le navire après sept matchs dirigés à la tête de l’équipe (3 victoires, 3 nuls, 1 défaite). Ce regain de motivation prouve que Pablo Longoria a encore la tête à Marseille, malgré de sérieux heurts avec les supporters au cours des derniers jours.

Frank McCourt reste méfiant

Mais pour rester, le président olympien exige que la situation évolue et ne veut plus voir planer des menaces et des intimidations de manière trop régulières comme c’est le cas selon lui depuis plusieurs mois. Aux yeux de Pablo Longoria, l’éco système marseillais a entraîné les départs de Jorge Sampaoli puis d’Igor Tudor et il empêche par conséquent le club de grandir et de se développer à long terme. Alors que son départ ne semblait plus faire de doutes mardi, au lendemain de la réunion explosive qui s’est tenue au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, voilà que Pablo Longoria revient pleinement dans le jeu. Même si du côté de Frank McCourt, on se veut méfiant et on envisage timidement une vie sans Pablo Longoria, au cas où finalement, le président espagnol de 42 ans abandonne le poste.