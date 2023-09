OM ‍: Longoria en retrait, Frank McCourt brise le silence

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Face aux récents événements survenus à la Commanderie et qui ont précipité le départ de Marcelino ainsi que possiblement celui de Pablo Longoria, Frank McCourt a décidé de prendre la parole pour soutenir sa direction.

Discret concernant l'actualité de son club, Frank McCourt est sorti du silence pour protester contre l'acharnement envers Pablo Longoria et les dirigeants de l'OM. Le président marseillais a publié ce jeudi 21 septembre un communiqué afin de soutenir son président mais également de condamner les agissements des supporters qu'il décrit comme une « démonstration alarmante d’agression » mais également des « menaces de violence » qui ont été faites à la direction de Marseille. L'homme d'affaires américain a également évoqué le futur du club marseillais, alors qu'une vente est toujours évoqué en filigrane par quelques sources. Frank McCourt veut du changement à l'OM, afin de redorer le blason du club, et il n'est pour l'heure pas question d'autre chose.

McCourt monte au créneau et défend Longoria

Déclaration de Frank McCourt — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 21, 2023

« La situation qui s'est produite lundi et qui nous a menés à la démission de Marcelino et de son staff est inacceptable et, malheureusement, elle n'est pas le seul exemple de comportement qui aille à l'encontre de la mission de notre club. Notre objectif est de gagner sur le terrain, de rassembler et d'inspirer le peuple marseillais. L’incident de lundi n'en est qu'un parmi tant d'autres qui sapent les fondations et le bon fonctionnement du club, et rendent la réalisation de nos objectifs beaucoup plus difficile. Notre gestion de l'OM nous a appris qu'un changement profond est nécessaire pour donner au club une véritable chance de se développer sans entrave à long terme. Ce changement nécessite un soutien collectif fort, à l'intérieur et à l'extérieur de l'OM. Seul le changement permettra à l'OM de conserver son identité tout en continuant à construire un club de la stature que nos supporters et la ville de Marseille méritent » a déclaré le propriétaire de l'OM qui reste évasif sur le futur du club, mais qui condamne fermement le traitement infligé à la direction du club de la cité phocéenne.