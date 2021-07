OM : Longoria en feu, forcing pour la 9e recrue

Dans : OM.

Au lendemain de la signature de William Saliba en prêt en provenance d’Arsenal, l’Olympique de Marseille se concentre sur le prochain joueur qui doit rejoindre l’effectif de plus en plus copieux de Jorge Sampaoli.

Les supporters provençaux doivent avoir du mal à y croire par rapport aux habitudes des saisons passées, mais on se dirige vers une dizaine de recrues au mercato 2021. Le chiffre de 8 nouveaux joueurs a déjà été atteint, et Pablo Longoria travaille d’arrache-pied pour faire venir Pol Lirola, affirme La Provence. Le latéral prêté la saison passée par la Fiorentina, est retourné dans son club cet été, mais il désespère de moins en moins discrètement de revenir à l’OM. Le président marseillais discute toujours avec le club toscan pour trouver un accord, autour d’un prêt avec une option d’achat obligatoire au final. De son côté, la Fiorentina attendrait d’avoir trouvé le remplaçant de Pol Lirola pour avancer dans ce dossier, ce qui expliquerait ce temps perdu ces dernières semaines.

Ensuite, si la venue du latéral espagnol devait se confirmer, il restera à savoir si le mercato marseillais s’arrêtera là, où atteindra la dizaine de recrues. Cela pourrait forcément dépendre des ventes, car pour le moment, s’ils ont bien un bon de sortie, Duje Caleta-Car, Dario Benedetto et Boubacar Kamara n’ont par exemple que très peu de propositions, et souvent loin des attentes de l’OM. Le club phocéen est donc tout à fait capable de se dire que l’équipe actuelle a fière allure pour faire bonne figure en Ligue 1 et en Coupe d’Europe, avec la perspective d’offrir à Jorge Sampaoli un effectif particulièrement compétitif et assez impressionnant en quantité. De quoi provoquer les applaudissements des supporters marseillais, qui ont réservé une chaleureuse ovation à leur président ce jeudi soir à Fos-sur-Mer, quand Pablo Longoria s'est installé dans les tribunes aux côtés de Wiliam Saliba et Matteo Guendouzi. pour suivre le match amical de l'OM face au Servette.