OM ‍: Longoria donne - encore - 24 heures à Gallardo

Dans : OM.

Par Alexis Rose

En négociations avancées avec l’Olympique de Marseille depuis plusieurs jours maintenant, Marcelo Gallardo va donner une réponse définitive à Pablo Longoria dans les heures qui arrivent.

La fin du feuilleton Marcelo Gallardo approche du côté du club phocéen. À la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine suite au départ d’Igor Tudor à l’issue de l’exercice 2022-2023, Pablo Longoria rêve d’offrir le banc de touche du Vélodrome à Marcelo Gallardo. Pour arriver à ses fins, le président espagnol a mis toutes ses chances de son côté en tentant de répondre à toutes les demandes de l’ancien coach de River Plate. Ces dernières heures, les négociations se sont poursuivies et Marseille a offert un nouveau contrat au coach argentin, qui devrait donner sa réponse ce vendredi, d’après les informations de German Garcia Grova. « Demain sera le grand jour : l’Olympique de Marseille recevra la réponse de Marcelo Gallardo. Le club a soulevé sa dernière proposition à laquelle doit répondre le coach. Il est proche d'avoir sa première expérience européenne en tant qu’entraîneur », explique le journaliste de TyC Sports sur son compte Twitter.

Gallardo prêt à dire oui à Longoria

🚨Mañana será el día M: #OlympiqueMarseille recibirá la respuesta de Marcelo Gallardo.



👉🏾El club 🇫🇷 elevó su última propuesta que deberá ser contestada por el entrenador 🇦🇷



ℹ️”Le poupée” está cerca de tener su primera experiencia europea como DT. pic.twitter.com/IZClBcK9lH — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 15, 2023

Un peu plus tôt dans la semaine, ce même journaliste argentin expliquait que l’OM était le club le plus avancé dans le dossier Gallardo. Autant dire qu’après avoir reçu une deuxième proposition de bail plus lucrative, l’ancien joueur du PSG a de grandes chances de dire oui à Longoria. Libre de tout contrat depuis son départ de River Plate en décembre dernier, Gallardo pourrait donc devenir le successeur de Tudor. De quoi ravir les supporters olympiens, qui savent que l’Argentin a les épaules pour remettre Marseille sur le haut de l’affiche en France et en Ligue des Champions après avoir tout gagné dans son pays. Quoi qu’il en soit, l’OM sera donc fixé au cours des prochaines heures à propos de Gallardo et la préparation de la prochaine saison pourra peut-être enfin débuter, avec notamment le mercato, après quelques semaines d’attente.