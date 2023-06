OM ‍: Longoria craque pour un Français de Premier League

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le mercato marseillais débute doucement, mais Pablo Longoria regarde quand même si une jolie prise est possible du côté de l'Angleterre, où Romain Perraud pourrait chercher un nouveau défi.

La quête d’un arrière gauche à l’Olympique de Marseille n’est pas aussi récurrente que celle d’un attaquant de pointe, mais le club provençal a tout de même du mal à trouver le pendant de Jonathan Clauss. Par le passé, Jordan Amavi, Sead Kolasinac ou Nuno Tavares ont eu leurs chances, sans vraiment parvenir à s’imposer sur la durée. C’est pourquoi Pablo Longoria a mis ce dossier sur le haut de la pile en vue du mercato. Et selon les infos de l’informateur Treize013, un contact a été établi avec Romain Perraud. Le défenseur français coche énormément de cases, même si l’OM a démenti avoir un intérêt pour ce dernier. Toutefois, selon l’entourage du joueur, une touche a bien eu lieu, et pourrait même aboutir si les discussions continuent d’aller dans le bon sens.

Romain Perraud coche beaucoup de cases

Il faut dire que Romain Perraud a déjà une expérience en France, puisque le natif de Toulouse a connu la Ligue 1 avec l’OGC Nice, puis surtout avec Brest, où il s’était révélé. Southampton l’avait recruté pour en faire un joueur en constante progression, mais qui n’a pas pu empêcher la relégation des Saints. Le club côtier envisage de céder son joueur, comme une majorité de son effectif qui peut être disponible à prix légèrement cassé, même si cela reste à la sauce anglaise. De quoi intéresser l’OM, surtout que Perraud est encore jeune à 25 ans et qu’il possède des qualités physiques capables d’animer un couloir dans les deux parties du terrain. Beaucoup de qualités pour l’ancien international français chez les jeunes qui avait été acheté 10 ME par Southampton, et voit désormais sa valeur être estimée à 12 ME. Un montant que Pablo Longoria réfléchit donc à mettre, mais qui pourrait valoir le coup si cela permet à l’OM d’être enfin tranquille à ce poste.