OM ‍: Longoria au travail, ce transfert ne fait aucun doute

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Homme de base d’Igor Tudor à l’OM malgré les critiques dont il a fait l’objet, Leonardo Balerdi est un candidat au départ lors du mercato.

Malgré les gros doutes des supporters sur son niveau de jeu, Leonardo Balerdi a été un titulaire important aux yeux d’Igor Tudor tout au long de la saison à l’Olympique de Marseille. Systématiquement titularisé par le technicien croate dans sa défense centrale à trois, le défenseur argentin a même été préféré à Eric Bailly ou à Chancel Mbemba lors de certaines rencontres, des choix qui ont stupéfait les supporters olympiens.

Reste que Balerdi est un défenseur apprécié en Europe et au-delà, la preuve avec sa récente sélection en équipe d’Argentine. L’hiver dernier, l’Ajax Amsterdam était prête à offrir entre 15 et 20 millions d’euros pour recruter le défenseur marseillais, dont les dirigeants avaient refusé de se séparer de Leonardo Balerdi en cours de saison alors que le club était encore engagé en coupe d’Europe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Balerdi ⚡️🇦🇷 (@leobalerdi5)

Cet été en revanche, la donne sera différente et le départ de l’ancien défenseur du Borussia Dortmund est espéré par Pablo Longoria et Javier Ribalta. Dans son édition du jour, La Marseillaise dévoile que la venue de Marcelino est un indice de plus en faveur d’un départ de Leonardo Balerdi. Non pas que le coach espagnol n’apprécie par le joueur, mais son dispositif en 4-4-2 ne laisse que deux places en défense centrale.

L'OM veut vendre Balerdi cet été

A ce poste, l’OM compte déjà Mbemba et Gigot en plus de Kolasinac et souhaite recruter un joueur (Saïss est ciblé). Autant dire que Leonardo Balerdi est de trop et pour Marseille, il est grand temps de le vendre afin de rentrer dans ses frais, après le recrutement du joueur pour une douzaine de millions d’euros il y a deux ans. Reste maintenant à voir si des clubs se manifesteront pour recruter Leonardo Balerdi, et si l’intérêt de l’Ajax sera toujours d’actualité alors que depuis, le club néerlandais a totalement changé d’équipe dirigeante.