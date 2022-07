OM : Longoria annonce une priorité pour l’après-Sampaoli

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après l’annonce du départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a évoqué la succession de l’Argentin. Le président de l’Olympique de Marseille discute avec plusieurs entraîneurs dont un en particulier qu’il espère nommer en début de semaine prochaine.

Le départ de Jorge Sampaoli à peine officialisé, de nombreuses rumeurs ont immédiatement circulé sur l’identité de son successeur. Le nom de Roberto De Zerbi a notamment été cité. Une piste démentie par le journaliste Fabrizio Romano, lequel a évoqué le dossier Igor Tudor. Pendant ce temps-là, ça part un peu dans tous les sens sur les réseaux sociaux où l’on parle par exemple de Zinedine Zidane, Marcelino ou encore Laurent Blanc… Pablo Longoria a donc été interrogé à ce sujet en conférence de presse. Mais le président de l’Olympique de Marseille n’a fait que confirmer une priorité sans donner de nom.

Olympique Marseille have contacted former Hellas Verona manager Igor Tudor as candidate for head coach job. @MatteMoretto 🚨🔵 #OM



Been told Roberto De Zerbi is not in talks with OM now - Tudor, one of main options considered by the board. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2022

« On a déjà commencé à travailler sur la suite, a répondu le dirigeant. On a des idées très claires, des conversations avec des candidats. On a un candidat en tête que l'on va privilégier. On veut donner de la continuité à un groupe fort. On veut augmenter le niveau de compétitivité de l'équipe. L'équipe commence la préparation lundi. Notre objectif, c'est d'avoir le coach en place en début de semaine prochaine. » Ce futur coach devra adhérer au projet du club et accepter que le recrutement avance lentement.

Pour le recrutement, il faudra être patient

« Le timing du propriétaire est le même que celui du club, a expliqué Pablo Longoria. Frank (McCourt) a investi de l'argent dans le club, on est dans un projet cohérent. On a plus de moyens que la saison dernière. Il y a des recettes qui augmentent avec la Ligue des Champions. On a la possibilité de retenir les joueurs importants de l'effectif. Pour le mercato, il faut être patient car c'est un mercato stratégique. C'est la vente des joueurs qui permet d'augmenter le niveau de compétitivité. On est exigeant, on veut augmenter le niveau de compétitivité de l'équipe. » Autrement dit, le changement d’entraîneur ne chamboulera pas les plans de la direction.