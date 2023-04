OM : Longoria adore ce champion du monde, il ne lâchera rien

L'été prochain, l'OM devrait se montrer particulièrement actif. Pablo Longoria veut notamment renforcer l'équipe phocéenne avec des éléments offensifs.

Engagé dans la course au podium en cette fin de saison, l'OM sait que les enjeux sont énormes. Les finances phocéennes ont besoin d'une qualification en Ligue des champions. Cela permettrait aussi de pouvoir attirer des joueurs au profil séduisant. Comme souvent, Pablo Longoria ne manque pas d'idées. Le président espagnol compte bien faire marcher son réseau pour s'attacher les services de joueurs pouvant vraiment apporter une plus-value. Et Longoria n'apprécie pas vraiment les échecs. Selon la presse américaine, l'ancien directeur sportif de l'OM veut de nouveau tenter sa chance concernant Thiago Almada.

