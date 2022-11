OM : Longoria a une énorme crainte pour Harit

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Présent ce mardi en conférence de presse, Pablo Longoria a évoqué la grave blessure subie par Amine Harit lors du match entre l’OM et Monaco.

Gravement touché au genou à la suite d’un contact avec Axel Disasi lors du match entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco dimanche soir (2-3), Amine Harit est forfait pour la Coupe du monde avec le Maroc. Dans la journée de lundi, l’OM a communiqué au sujet d’une grosse entorse du ligament pour l’international marocain. Mais le diagnostic pourrait encore s’alourdir dans les heures à venir après de nouveaux examens passés par Amine Harit. Quoi qu’il en soit, l’ancien milieu offensif de Schalke 04 a peu de chances de rejouer d’ici la fin de la saison. Face à la presse ce mardi afin de tirer un bilan de la première partie de la saison de l’OM, Pablo Longoria a évoqué cette possibilité.

Fin de saison pour Amine Harit

« Amine va mieux moralement, c’est un coup dur pour le club. Il est aussi très important dans le vestiaire. La tendance est qu’il sera absent pour le reste de la saison et si on vend Gerson, alors oui recruter à ce poste sera une priorité » a lancé Pablo Longoria, pour qui il est désormais très improbable de revoir Amine Harit jouer cette saison. Un gros coup dur pour le joueur mais également pour l’Olympique de Marseille, dans la mesure où l’international marocain s’était imposé comme un titulaire quasiment indiscutable aux yeux d’Igor Tudor, au côté d’Alexis Sanchez en attaque. Dans les heures à venir, l’OM communiquera plus précisément la nature de la blessure de l’international marocain et sera en mesure d’en dire davantage sur la durée d’indisponibilité de l'ancien nantais.