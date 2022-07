OM : Longoria a un plan secret pour un mercato de feu

Dans : OM.

Il y a un an, Pablo Longoria avait été très rapide pour boucler le mercato de l’OM. C’est tout le contraire cet été…

A l’été 2021, les supporters de l’Olympique de Marseille étaient subjugués par Pablo Longoria, lequel avait très vite bouclé le mercato du club phocéen en recrutant Gerson, Ünder, Guendouzi ou encore Saliba. Cet été, le mercato prend une autre tournure à l’OM, qui n’a recruté que Samuel Gigot et Isaak Touré alors que le mois de juillet est déjà bien entamé. De quoi s’inquiéter pour les supporters olympiens, qui n’ont pas oublié que l’effectif avait été amputé des départs de Steve Mandanda, de William Saliba ou encore de Boubacar Kamara et qui ne perdent pas à l’esprit que Pablo Longoria a promis entre cinq et huit recrues en conférence de presse. Le mercato est extrêmement lent et l’inquiétude grandit. Mais selon un proche du président de l’OM, interrogé par Le Phocéen, il n’y a aucune crainte à avoir, le plan de Pablo Longoria se déroulant exactement comme sur des roulettes.

Pablo Longoria ne panique pas

« Il n'y a absolument pas le feu. Ils savent que les joueurs ciblés veulent venir, et que les prix sont à leur plus haut niveau actuellement. Comme chaque été, les tarifs vont baisser, et ils attendent le bon moment pour déclencher. La caractéristique de ce mercato est qu'il est très lent pour l'immense majorité des clubs, et si tout le monde prend son temps, c'est précisément parce que les prix sont déments. Pour Pablo, il est hors de question d'acheter à des tarifs hors marché. On sait trop les effets que cela produit par la suite » explique au média marseillais un proche de Pablo Longoria et de Javier Ribalta. Désireux de ne pas surpayer, le président de l’OM a par exemple fixé ses limites dans le dossier Jonathan Clauss, coté à 15 ME par Lens mais pour qui Marseille ne veut pas monter au-dessus de 10 ME. Mais ce type de dossier se décantera en faveur de l’OM, l’état-major du club olympien n’a aucune doute là-dessus. De quoi rassurer les supporters… ou pas.